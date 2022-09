Climate Neutral Group (CNG) bestaat dit jaar 20 jaar – een bijzondere mijlpaal voor een bedrijf dat zich volledig richt op het aanpakken van klimaatverandering. Om dat te vieren organiseert het consultancybedrijf op 6 oktober een jubileumcongres in Tivoli Vredenburg, Utrecht. Centraal staat het thema ‘Crisis as the Catalyst of Change’, oftewel hoe je als bedrijf kunt omgaan met alle huidige crises.

Climate Neutral Group nu

CNG, met vestigingen in Nederland, België en Zuid-Afrika en nu onderdeel van Anthesis Group, heeft zich in 20 jaar tijd internationaal ontwikkeld tot een sterke consultancy-partij. Motoren achter deze groei zijn het door ISEAL en Milieu Centraal erkende klimaat topkeurmerk, Climate Neutral Certified, en de focus op de realisatie van ambitieuze CO2-reductie. Reductie start met inzicht, waarvoor verschillende footprint calculatoren ontwikkeld hebben voor organisaties en producten, voornamelijk voor de agrifood en verpakkingssector.

Daarnaast is CNG nog steeds de betrouwbare partner voor compensatie, sinds een paar jaar ook met eigen projectontwikkeling. Dat doen we vooral op het gebied van Agricarbon en mangrove projecten, vanwege de noodzaak aan meer carbon removal projecten om onder het Parijsakkoord de internationale klimaatdoelen te behalen. Ook hebben we de eerste stappen gezet in samenwerking met organisaties voor insetting projecten, die leiden tot reductie en ‘compensatie in de eigen keten’. In Europa liggen inmiddels in 14 landen gecertifieerde producten in de schappen.

Congres dat klimaatactie stimuleert

Het live-congres geeft inspiratie over hoe klimaatactie bedrijven een duurzame toekomst biedt. Keynote-sprekers zijn onder andere Thomas Rau (architect en inspirator) die de zaal meeneemt met het thema ‘Guide yourself by the future you want’, Volkert Engelsman (oprichter en directeur Eosta) over ‘Create sustainable value for people and planet’ en Rens van Tilburg (directeur Sustainable Finance Lab) met ‘How the financial sector can accelerate the sustainable transition’.

Naast inspirerende plenaire presentaties kunnen bezoekers deelnemen aan verschillende subsessies. Elke sessie wordt door iemand van CNG en/of van Anthesis Group gehost, gezamenlijk met diverse klanten en cases om te laten hoe de aanpak naar Net Zero CO2 in de praktijk werkt. Thema’s van de sessie zijn strategie, supplychain algemeen en specifiek in agrifood, verpakking, certificering en rol van retailers en merken als versnellers in de keten. Het gehele programma is hier te vinden.