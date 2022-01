Climate Neutral Group fuseert met Anthesis voor een compleet Net Zero-aanbod in dit cruciale decennium van klimaatverandering

Partner



Anthesis, ‘the sustainability activator’ en de grootste groep toegewijde duurzaamheidsprofessionals wereldwijd, kondigt een fusie aan met Climate Neutral Group, een autoriteit op het gebied van Net Zero-programma’s met footprinting, reductie, compensatie en certificering. De fusie is een reactie op de huidige snelheid van klimaatverandering en de noodzakelijke transformatie in denken en doen die bedrijven moeten maken. De komende tien jaar zijn cruciaal om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken, zoals blijkt uit het Parijsakkoord en onlangs met urgentie bevestigd op de COP26-klimaattop.

Met hun hoofdkantoor in Nederland (Utrecht) en met kantoren in België en Zuid-Afrika wordt Climate Neutral Group geleid door Managing Director René Toet, die deel gaat uitmaken van het Global Leadership Team van Anthesis. Voortbouwend op bijna 20 jaar innovatie en expertise op het gebied van klimaatoplossingen heeft het ruim 50-koppige bedrijf sinds de oprichting in 2002 meer dan 3.000 bedrijven ondersteund met footprints, het verminderen en het compenseren van hun uitstoot van broeikasgas.

Bovendien is het ‘Climate Neutral Certified’-label, dat controleert of de CO 2 -uitstoot van een bedrijf of product wordt verminderd in overeenstemming met Parijsakkoord, dé standaard die door organisaties in toenemende mate omarmd wordt om hun Net Zero-inspanningen transparant en zichtbaar te maken. Deze eerste klimaatneutrale standaard staat dagelijks op 30 miljoen consumentenproducten vermeld en wordt gebruikt door multinationals zoals Ahold Delhaize Coffee Company, Arla Foods NL en tal van retailers.

Deze fusie is een belangrijke mijlpaal in de groeistrategie van Anthesis na de investering van Palatine vorig jaar. Het versterkt het full-service Net Zero-aanbod van Anthesis, met diensten als CO 2 -reductiestrategieën, het leveren van hoogwaardige compensatie, technologische innovaties, uitgebreide projectontwikkelingsmogelijkheden en certificering. Bovendien breidt Anthesis zo haar internationale bereik verder uit met kantoren in de Benelux en de Zuid-Afrikaanse markt. Klanten van Climate Neutral Group krijgen toegang tot Anthesis’ volledige pakket van Net Zero-diensten en -experts in het wereldwijde netwerk.

In lijn met de inzet van Anthesis om impact te realiseren, heeft Climate Neutral Group meer dan 3.750 CO 2 -analyse- en -reductieprogramma’s gerealiseerd. Ook hebben ze 12 miljoen ton CO 2e gecompenseerd via klimaatprojecten, van het verminderen van ontbossing en het beschermen van de biodiversiteit in het Maïsa-regenwoud in Brazilië tot het eerste AgriCarbon-programma van Zuid-Afrika. Dit project beloont boeren via ‘carbon credits’ die ze genereren door duurzame landbouwpraktijken. Alle projecten voldoen aan VCS of Gold Standard en dragen bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s). De projecten van Climate Neutral Group versterken de ambities van Anthesis om tegen 2030 3 gigaton aan CO 2e voor klanten gereduceerd te hebben.

In een reactie op de fusie zegt Stuart McLachlan, CEO van Anthesis Group: “2021 is het jaar waarin we bij zowel organisaties als overheden een wezenlijke verandering hebben gezien in het besef dat de komende 10 jaar cruciaal zijn in het tegengaan van klimaatverandering. Samen met Climate Neutral Group is Anthesis nog beter in staat haar klanten te ondersteunen op hun pad naar Net Zero. We bouwen daarmee onze kennis en kunde verder uit om organisaties te helpen bij het vermijden en verminderen van emissies en het toepassen van klimaatfinanciering voor mitigatie. Onze wederzijdse commitment om als B Corps te ondernemen staat symbool voor onze gedeelde waarden en normen. Ik kijk ernaar uit om het hele team te verwelkomen bij Anthesis.”

Climate Neutral Groups Managing Director, René Toet, voegt toe: “We zijn er trots op om ons aan te sluiten bij Anthesis, een geweldig team van toegewijde duurzaamheidsprofessionals. Ze delen onze missie om klimaatverandering te bestrijden én onze waarden en toewijding om als B Corp te werken. Door onderdeel te worden van Anthesis krijgen we toegang tot een wereldwijd platform om onze klimaatneutrale certificering, projectontwikkeling en compensatie-initiatieven aan te presenteren. Onze klanten profiteren ook van het wereldwijde Anthesis-netwerk en kennis van hun duurzaamheidsexperts. De omvang en ambitie van de Anthesis Group creëert ontwikkelingsmogelijkheden voor het Climate Neutral Group-team en versnelt de impact van ons werk – iets dat zo dringend nodig is in deze beslissende fase voor het klimaat.”

Tristan Craddock, Impact Partner bij Palatine: “We zijn verheugd om te zien dat Anthesis Group zijn geweldige start van 2022 voortzet met de tweede strategische aankondiging van het jaar. Climate Neutral Group voegt expertise toe aan de capaciteiten van Anthesis op het gebied van CO 2 -compensatie en geografisch bereik. Zo helpen ze het tempo naar een Net Zero-samenleving op dit kritieke moment te versnellen. We werken nauw samen met het Global Leadership Team van Anthesis om verdere fusies te identificeren als aanvulling op hun indrukwekkende organische groei.”

Met deze fusie vergroot Anthesis Group haar reikwijdte naar 800 duurzaamheidsspecialisten en kantoren in 20 landen. Gezamenlijk helpt de groep meer dan 2.600 klanten over de hele wereld om te verduurzamen. De ambitie van Anthesis als een van de snelstgroeiende particuliere bedrijven in het Verenigd Koninkrijk en Europa is om in 2022 haar positie als marktleider en talent-pool voor duurzaamheidsprofessionals verder uit te bouwen.

Dit is de 15e fusie en overname voor Anthesis Group sinds de oprichting in 2013 en de tweede deal die dit jaar werd aangekondigd na de overname van Provision Coalition Inc. Met deze fusie verkoopt DOEN Participaties, de grootste impactinvesteerder in duurzame start-ups en scale-ups in Nederland, haar aandelen aan Anthesis. DOEN Participaties is sinds 2002 betrokken bij Climate Neutral Group. Financiële voorwaarden van de deal zijn niet bekendgemaakt.