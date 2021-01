ClearCircle en UNWASTE slaan hun duurzame handen ineen

Door Covid-19 ontstaan er ook een heleboel mooie initiatieven. Eén van deze mooie ontwikkelingen is de samenwerking tussen twee partijen die in de schoonmaakbranche actief zijn en elkaar hebben gevonden in het corona-tijdperk. Unwaste en ClearCircle werken inmiddels al een tijdje samen en bouwen deze samenwerking binnenkort verder uit. Hun eerste resultaat: Een duurzame hygiënezuil met handsanitizer die gemaakt is van onder andere sinaasappelschillen.

Een duurzaam geproduceerde zuil.

Toen Corona in maart 2019 ons land volledig lam legde was er voor ClearCircle ook een ‘lockdown’. Als leverancier van reinigingsmiddelen aan horeca en hotellerie kwam dit volledig stil te liggen. Er was al snel vraag naar een hygiënezuil voor een tijdperk na Corona en bij Clearcircle ging men op zoek naar een duurzame variant. Deze was er niet en men heeft deze toen zelfstandig met hulp van een aantal ondernemers ontwikkeld. Inmiddels was www.hygienezuil.com opgetuigd en tot op de dag van vandaag gaan ze bijna dagelijks de deur uit.

UNWASTE kwam deze zuil tegen en heeft direct de stoute schoenen aangetrokken om contact te zoeken. Unwaste ontwikkelde een alternatief voor de traditionele desinfectiemiddelen met Ethanol. Unwaste handspray met frisse orange geur van circulaire sinaasappelolie: olie gemaakt van sinaasappelschillen die anders waren weggegooid. De handspray bevat essentiële bestanddelen voor effectieve handhygiene zonder water en zeep.

Over Unwaste

Unwaste maakt van circulariteit de nieuwe norm. Afval is bedacht door mensen: jij kunt afval dagelijks relevantie geven en nuttig gebruiken. Wanneer je verse jus d’ orange drinkt, produceer je onvermijdelijke sinaasappelschillen. Dit is een geweldige functionele grondstof in handhygiëne! Van dagelijks ‘afval’ naar dagelijkse impact dus.

Over ClearCircle

ClearCircle is een Nederlands bedrijf dat een compleet circulair pakket duurzame en afbreekbare schoonmaakmiddelen ontwikkelt en in Nederland laat produceren. Als eerste en enige in Europa bieden wij een innovatief circulair ‘Bag in Box’ retourprogramma voor alle reinigingstoepassingen. We leveren de producten rechtstreeks op locatie, vullen de voorraad aan en nemen de lege verpakkingen na gebruik weer mee retour. Verpakkingen worden na optimaal hergebruik, gerecycled tot nieuwe relevante producten.

Samen sterk

Op dit moment wordt er gewerkt aan een customized hygiënezuil met de look and feel van de samenwerking tussen de twee duurzame partijen. De eerste productie loopt inmiddels en is te bestellen op www.hygienezuil.com. Meer weten? Neem gerust contact op met Wilco de Kwant van ClearCircle of Bart Aupers van UNWASTE.