Royal Swinkels wist ondanks uitdagende marktomstandigheden in 2023 een solide omzetstijging te boeken. Geopolitieke spanningen, oorlog in afzetmarkten, inflatie, energiecrisis en klimaateffecten geven turbulentie in de wereld en de markt. Desondanks bleef de motor van het familiebedrijf goed draaien en werden er positieve resultaten behaald. Zo zorgden investeringen in duurzame groei ervoor dat de circulariteitsscore steeg naar 61%, wat 2 procentpunt meer is dan in 2022.

CEO Peer Swinkels: “Dit decennium is bedrijfsmatig niet te vergelijken met het vorige decennium. De voorspelbaarheid is verdwenen en dat vraagt een enorm aanpassingsvermogen van bedrijven. Wij hebben in 2023 opnieuw laten zien dat we daarover beschikken en dat is een groot compliment aan onze mensen. Samen zijn we een sterk bedrijf en plukken we de vruchten van – wat wij noemen – onze winnende familiecultuur. We willen het bedrijf beter, gezonder en duurzamer doorgeven aan de volgende generatie. Zo werken we aan een grote digitale transformatie waardoor het hele bedrijf op één platform zal draaien. We implementeren hiervoor de meest geavanceerde systemen en in 2023 zagen we hiervan de eerste voordelen. Onze processen en organisatie worden hierdoor sterk verbeterd. Ook zien we dat de financiële prestaties van het bedrijf zich goed blijven ontwikkelen. Er is een gezonde uitgangspositie voor verdere groei en investeringen. In 2024 werken we verder aan onze ambitie om uit te groeien tot een volledig circulaire onderneming. We willen consumenten en klanten op ieder moment, een grote variëteit aan kwalitatief hoogstaande dranken en gemoute gerst serveren, en dat op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier. Zo bouwen we vol vertrouwen verder aan de toekomst van ons bedrijf. Dat doen we sinds kort onder een nieuwe naam: Royal Swinkels. Royal Swinkels is eenvoudig en krachtig. Samen staan we voor één familie, één team: One Swinkels.”

Financiële resultaten van de groep



Royal Swinkels realiseerde een omzetstijging van 1.032 miljoen euro in 2022 naar 1.128 miljoen euro in 2023, een groei van 9%. De EBITDA steeg met 16%, van 109 miljoen euro in 2022 naar 127 miljoen euro in 2023. Door omzetgroei en kostenbesparingen heeft het familiebedrijf haar financiële doelstellingen verder verbeterd en kon het ondanks de marktuitdagingen investeren in de toekomst.

Circulair ondernemen



Royal Swinkels scoorde in 2023 61% op circulair ondernemen, een verbetering van 2 procentpunt ten opzichte van 2022 op de Swinkels Circularity Index. Deze groei komt onder andere voort uit het verduurzamen van Point-of-Sale (POS) materialen en transportverduurzamingen.

Royal Swinkels bleef investeren in nieuwe methodologie om prestaties op het gebied van circulariteit inzichtelijk te maken. Zo is aanvullend op de Science Based Target initiative (SBTi) commitment van het bedrijf (2022) om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn, vorig jaar een aanvullende methodologie ontwikkeld om scope 3 in kaart te brengen. Hiermee kan Royal Swinkels de voortgang op de net zero doelstellingen in de volledige keten monitoren.

Lees het jaarverslag