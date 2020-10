CircularBag®-systeem is oplossing voor plasticafval in sierteeltsector

Broekhof introduceert eind oktober de CircularBag; een systeem waarmee efficiënt en goedkoop bloemenfolie verzameld wordt door sierteeltbedrijven. Broekhof biedt hiermee een circulair systeem dat een oplossing biedt voor het vele plasticafval dat in de sierteeltsector ontstaat. Van het ingezamelde plasticafval worden nieuwe artikelen geproduceerd, zoals de Recy®-bloemenhoes. Het CircularBag-systeem zorgt ervoor dat het plasticafval binnen de gesloten kringloop blijft.

Plastic bloemen- en plantenhoezen en krimpfolie belanden nog vaak in de verbrandingsoven. Dat is zonde, want dit materiaal is oneindig te recyclen. Met de CircularBag – zelf ook gemaakt van 90% gerecycled plastic – wordt op elke werkplek eenvoudig het bloemenfolie verzameld. Dit is een efficiënte en betaalbare werkwijze voor bloemen- of plantenverwerkers die een duurzame oplossing zoeken voor hun plasticafval.

De leverancier, groothandel of exporteur neemt de volle zakken mee terug naar de Nederlandse bloemenveilingen. Kras Recycling verwerkt de verzamelde bloemenhoezen en krimpfolie tot een hoogwaardige nieuwe grondstof. Circular Plastics maakt van deze nieuwe grondstof 100% gerecyclede bloemenfolie. Deze folie gaat weer naar Broekhof, die vervolgens van de folie de nieuwe 100% gerecyclede Recy-bloemenhoes maakt.

Gesloten kringloop

Voor het realiseren van een gesloten kringloop is samenwerking nodig. Broekhof werkt hiervoor intensief samen met Circular Plastics. Circular Plastics werkt volgens een consortium-model waarbinnen verschillende professionals, waaronder Kras Recycling, samenwerken aan oplossingen omtrent duurzaam verpakken. Kras Recycling heeft in Europa veel mogelijkheden om het plasticafval via het distributienetwerk terug naar Nederland te brengen. Daar waar Kras niet aanwezig is, zijn er mogelijkheden dat transporteurs de volle zakken samen met de lege karren meenemen terug naar de Nederlandse bloemenveilingen.

Broekhof verwacht dat veel sierteeltbedrijven gaan werken met de CircularBag en zo gaan bijdragen aan de gesloten kringloop. Door het plastic binnen de kringloop te houden, kunnen de monoplastics op grote schaal en oneindig worden gerecycled.

Nominatie Greenovation Award

De CircularBag en de Recy-bloemenhoes zijn samen genomineerd voor de Greenovation Award 2020; een initiatief van FloraHolland waarmee de duurzaamheid in de keten gestimuleerd wordt. De Recy-bloemenhoes is een perfect voorbeeld van een circulaire verpakking die is ontstaan vanuit de visie voor een circulaire economie. De CircularBag is interessant voor de gehele sierteeltsector en levert een zichtbare, positieve bijdrage aan een beter klimaat.

Foto-bijschrift: Jaap Buis (Circular Plastics) en Weye Hu (Adviseur Duurzaamheid bij Broekhof) zijn enthousiast over de positieve bijdrage die het CircularBag-systeem de sierteelt gaat brengen.