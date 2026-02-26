De bouwsector staat voor grote uitdagingen: van CO₂-reductie en betaalbare woningen tot klimaatadaptatie en biodiversiteit. Dat vraagt om slimme, schaalbare oplossingen die niet op de plank blijven liggen, maar écht worden toegepast. Daarom lanceren Heijmans en Value Factory Ventures de Build Better Startup Cup. Een initiatief dat niet alleen ideeën beloont, maar er vooral voor zorgt dat ze ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. De Startup Cup is een competitie voor early-stage startups die innovatieve bouwoplossingen ontwikkelen.

De winnende start-up ontvangt:

Minimaal €100.000 investering van Value Factory Ventures*

Een pilot binnen een Heijmans-project

Denk jij dat jouw startup bij kan dragen aan duurzame bouw, (biobased) bouwmaterialen, het ontwikkelen van gezonde en natuurinclusieve leefomgevingen, het slim omgaan met water- en energievraagstukken en het realiseren van efficiënte, modulaire bouwmethoden? Meld je dan nu aan!

Aanmelden kan tot 15 april 2026. Voor meer informatie en meedoen, kijk op: https://lnkd.in/eR7ab_ET

De pitchdag vindt plaats op 15 juni, de jury bestaat uit: Jacco Zuijdweg en Jolanda Ravenek van Value Factory Ventures, Maarten van Duijn en Rutger Ballhaus van Heijmans en Nienke Dijkstra.

* De exacte investeringstructuur en voorwaarden worden na selectie vastgesteld, op basis van nadere uitwerking en due dilligence

Beeld: Heijmans