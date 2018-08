Circular Coffee Fund bespaart afval en steunt transitie naar duurzamere koffielandbouw

Iedere keer als je een koffie to-go bestelt, of een koffie uit het automaat neemt, krijg je een papieren beker mee, vaak met plastic deksel. Bio-afbreekbaar of niet, dit is geproduceerd om na 10 minuten gebruik weggegooid te worden. Aan de andere kant van de keten, bij de koffieboeren, is er een worsteling gaande de plantages bestendig te maken voor klimaatverandering door duurzamer te boeren. Het Circular Coffee Fund koppelt deze twee problemen aan elkaar en brengt een oplossing voor beiden.

Het systeem is simpel. Iedere keer als jij je eigen herbruikbare koffiebeker meeneemt voor een koffie-to-go (bijvoorbeeld op het station), dan hoeft het café geen papieren beker voor je te kopen. Dit scheelt zo’n 10 cent. In plaats van dat die 10 cent in de zak van het café of jou gaat, stopt het Circular Coffee Fund het in een non-profit fonds. Met dit fonds kunnen we de transitie naar duurzamere koffielandbouw bekostigen. Je houdt hiermee dus je directe omgeving schoon van onnodig afval, terwijl je gratis de koffielandbouw verduurzaamt. Naast cafés en koffiehuizen mikt het fonds ook op bedrijven met koffiecorners. Door meer de eigen mok te gebruiken in plaats van de automatische bekertjes, of de bekertjes die naast het automaat te pakken, kan via een automatisch telsysteem een grote bijdrage worden geleverd aan het fonds en daarmee een duurzamere en afvalvrije koffieketen.

Het is mooie stap richting de circulaire economie in de koffieketen en het fonds heeft als doel een wereldwijde impact te maken. De website is in het Engels, en het systeem is duidelijk opgezet voor iedereen. Transparantie is ontzettend belangrijk, net als je verbonden voelen met het project. Dit bewerkstelligt het Circular Coffee Fund door de participerende boeren te stimuleren social media (zoals Instagram en Facebook) te gebruiken, zodat degenen die trots hun bijdrage leveren door hun eigen kop of mok mee te nemen, de eigen inzet kunnen volgen. Dit kader geeft de boeren ook de fantastische mogelijkheid in contact te zijn met de eindconsument, weg uit de schaduw van de wereldbeurzen en tussenhandelaren.

Naast een slim gebruik van circulaire besparingen, gaat het geld in een roterend fonds. Dit houdt in dat het geld in handen komt van verschillenden boerencoöperatieven, die delen van dit geld (na een periode van financiële begeleiding) uit kunnen lenen aan de eigen leden. Op het moment dat de leningen terug worden betaald, kan het geld opnieuw worden uitgeleend. Op deze manier heeft de besparing van één kopje een blijvende impact.

Enthousiast geworden en wil je weten hoe je mee kunt doen? Lees meer op www.circularcoffeefund.com.

Het Circular Coffee Fund is een non-profit samenwerking tussen This Side Up Coffees, de Progreso Foundation en het Circular Coffee Collective en streeft ernaar de circulaire economie te implementeren om zo de koffie-industrie als geheel te verduurzamen.