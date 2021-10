Circulaire wereldprimeur voor Unilin Group: recycling van MDF en HDF-platen tot vezelplaten

Hout is een hernieuwbaar product bij uitstek en slaat CO2 op zolang het niet verbrand wordt. Dus hoe langer hout gebruikt en hergebruikt kan worden, hoe beter voor het klimaat. Unilin Group, een wereldwijde expert in interieurdesign en bouw, kiest er voor de productie van haar MDF- en HDF-platen en spaanplaten bewust voor om herwonnen en gerecycleerd hout te gebruiken. Tot nu toe was het technisch onmogelijk om de 100 miljoen m3 MDF- en HDF-platen die jaarlijks wereldwijd worden geproduceerd bij einde levensduur te recyclen. Unilin Group, met haar hoofdkantoor in Vlaanderen, heeft nu een unieke innovatieve technologie ontwikkeld om de houtvezels uit deze platen op een economisch rendabele manier te herstellen en opnieuw te gebruiken voor de productie van kwalitatieve vezelplaten op industriële schaal. Met deze wereldprimeur zal Unilin Group op termijn in staat zijn om jaarlijks 380.000 ton aan C02 opgeslagen te houden in de houtvezels die het met deze nieuwe technologie een nieuw leven geeft.

Ontbrekende schakel in een duurzaam verhaal

MDF- (Medium Density Fibreboard) en HDF- (High Density Fibreboard) vezelplaten worden veel gebruikt in de meubelindustrie, interieurbouw en voor de productie van laminaatvloeren. Unilin Panels, de divisie binnen Unilin Group die plaatmateriaal produceert, kiest er bewust voor om ‘herwonnen’ hout te gebruiken voor haar productie. Dit is houtafval of hout dat niet meer bruikbaar is en dus gered wordt van verbranding. Op die manier rooit Unilin Group in eerste instantie al geen bomen voor haar productie, maar geeft het resthout een extra leven met een nieuwe materiaaltoepassing. Nu gaat Unilin Group dus nog een stap verder

Véronique Hoflack, president van Unilin Panels, die zelf aan de basis lag van de nieuwe recyclagetechnologie licht toe: “Door het gebruik van lijm als bindmiddel voor de houtvezels bestond vandaag nog geen industrieel haalbare manier om de vezels uit plaatafval bij het einde van hun productleven te recyclen. Het grootste deel hiervan wordt na gebruik (gemiddeld 14 tot 20 jaar) dus verbrand. We zijn er nu in geslaagd een nieuw innovatief proces te ontwikkelen om deze houtvezels te recyclen en opnieuw te gebruiken voor de productie van nieuw plaatmateriaal. Denk maar aan onze decoratieve Evola-panelen of de laminaatvloeren van Quick-Step. Op die manier verdubbelen we de levensduur van de houtvezels! Tijdens deze langere levensduur krijgen nieuwe bomen de kans om te groeien en op hun beurt de CO2 op te slaan. Een grote stap vooruit richting circulariteit.”

Circulariteit in het DNA

De ontwikkeling van deze baanbrekende nieuwe technologie past volledig binnen de duurzaamheidstrategie van Unilin Group. Daarin verplicht het bedrijf zich om bij te dragen aan de doelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1.5°C. Unilin Group ziet haar zin voor innovatie als een belangrijke voorwaarde om deze ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken. Het plant de komende twee jaar nog € 160 miljoen investeringen in België in onder andere onderzoek en ontwikkeling.

Bernard Thiers, CEO Unilin Group: “Bij Unilin Group zit circulariteit al sinds het begin in ons DNA. In 1960 begonnen we als producent van vlasspaanplaten, en brachten we een oplossing voor het afval uit de lokale vlasindustrie. De uitdagingen rond hergebruik van materialen zagen wij toen al als kans. En dat is vandaag nog steeds zo. Met onze nieuwe technologie kunnen we de cirkel nu ook volledig sluiten voor onze MDF- en HDF-platen (de basis van het Quick-Step laminaat). Deze ontwikkeling ligt volledig in lijn met onze duurzame grondstoffenstrategie, waarbij we 100% herwonnen of gerecycled hout gebruiken én de productlevensduur van hout zo veel mogelijk verlengen.”

In een eerste fase zal Unilin Group de techniek inzetten voor de recycling van intern gebruikt materiaal in de productiesite in Bazeilles, waar het bedrijf al jaren investeert in spitstechnologie voor de productie van MDF- en HDF-platen. In een volgende fase wordt de recyclecapaciteit opgedreven zodat ook extern verzamelde vezelplaten en laminaatvloeren gerecycled kunnen worden. Deze technologie, die intussen gepatenteerd is, is een absolute wereldprimeur. Tegen 2030 zou minstens 25% van Unilin Group’s grondstoffenmix vervangen moeten zijn door gerecyclede vezels. Het zal hierdoor in staat zijn om jaarlijks 380.000 ton aan C02 opgeslagen te houden in de houtvezels die het met deze nieuwe technologie een nieuw leven geeft.