Een gemiddelde Nederlander verbruikt jaarlijks 11,3 plastic tubes tandpasta. Deze tubes zijn slecht te recyclen en belanden bijna altijd in de verbrandingsoven. Tandpasta tubes kunnen vervangen worden door refill zakken, waarvan je er slechts drie per jaar per persoon nodig hebt. Het grote voordeel hiervan is niet alleen minder plastic, maar ook beter te recyclen plastic waardoor we 89,4% CO2 op jaarbasis besparen.

Een circulair refill-systeem



Het concept van ReBloom Care: een herbruikbare glazen fles met doseerpomp en refill zakken gevuld met tandpasta. In plaats van 11,3 tubes tandpasta per persoon per jaar, koop je één keer een flesje die je bijvult vanuit de refill zak. Per jaar heb je drie refill-zakken nodig per persoon. Het refill systeem bespaart niet alleen een enorme hoeveelheid plastic, het verlaagt ook de CO2-uitstoot met maar liefst 89,4% per jaar, doordat de refill verpakkingen beter gerecycled kunnen worden dan tandpastatubes.

‘Traditionele tandpastatubes zijn zeer moeilijk te recyclen. Door de combinatie van verschillende soorten plastic en de toevoeging van aluminium belanden de meeste tubes uiteindelijk in de verbrandingsoven. ReBloom Care refill zakken kunnen beter gerecycled worden en hebben een veel lagere CO2 footprint equivalent omdat veel minder waardevolle grondstoffen gebruikt wordt.’ aldus Alex Hanhues, docent- onderzoeker van de Hogeschool van Amsterdam. De CO2 besparing blijk uit onderzoek van studenten van de Hogeschool van Amsterdam binnen het project Rethinking Packaging System.

Minder restjes



Wat veel mensen niet weten, is dat er gemiddeld 12 poetsbeurten aan tandpasta achterblijft per tube wanneer deze wordt weggegooid (onderzoek Catherine Ruoff). Dat betekent dat we jaarlijks 2 miljoen liter tandpasta weggooien, dat zijn ruim 27 miljoen volle tubes tandpasta op de vuilnisbelt, alleen al in Nederland. Dat is bijna een olympisch zwembad gevuld met tandpasta.

Bij ReBloom Care zijn de transparante, flexibele refill zakken eenvoudig leeg te krijgen, daarnaast is goed te zien of een verpakking daadwerkelijk leeg is.

Duurzaam, natuurlijk en betaalbaar



De impact van ReBloom Care reikt verder dan alleen restjes-, plastic- en daarmee CO2-reductie. De tandpasta’s bevatten 99,2% natuurlijke-, 100% plantaardige ingrediënten en zijn vrij van schadelijke stoffen zoals SLS, microplastics en titaniumdioxide. Bovendien is ReBloom Care een kosteneffectieve keuze: een poetsbeurt kost slechts €0,07, vergelijkbaar met conventionele tandpasta, maar dan met een minimale impact op het milieu en een positief effect op de gezondheid.

Met deze innovatie zet ReBloom Care een nieuwe standaard voor duurzame mondverzorging en nodigt consumenten uit om bewust te kiezen voor een schonere planeet – zonder concessies te doen aan kwaliteit en betaalbaarheid.