Het Enschedese SaXcell transformeert gebruikte katoenvezels in hoogwaardige cellulosevezels. Dit innovatieve proces draagt bij aan een duurzamere textielindustrie en vormt een belangrijke stap in de circulaire economie. Samen met Blycolin, expert in textielservice voor de hotellerie, ontwikkelde SaXcell circulaire handdoeken gemaakt van afgekeurd hotel badstof.

Van katoenafval naar nieuwe cellulosevezel

SaXcell is ontstaan in 2015, vanuit een onderzoeksproject van Saxion University of Applied Sciences. Hier ontwikkelden onderzoekers een oplossing voor de groeiende berg textielafval. Met de kennis en expertise van ‘chemische recycling’ ontstond het idee om cellulose te onttrekken aan katoenafval. Hier werd een nieuwe cellulosevezel van gemaakt: SaXcell, wat een samenvoeging is van Saxion en cellulose.

De SaXcell vezel is gemaakt van gebruikt textiel. Dit betekent: minder gebruik van landbouwgrond, water en chemicaliën in vergelijking tot het laten groeien van nieuwe (‘virgin’) katoen. Er wordt slechts 10 liter water per kilo vezels gebruikt, in tegenstelling tot de duizenden liters voor nieuwe katoen.

Het bijzondere is dat de SaXcell vezel kwaliteiten heeft die beter zijn dan nieuw katoen. Zo is de gerecyclede SaXcell vezel sterker en zachter. Ook vereist deze minder kleurstoffen om te verven. SaXcell vezels zijn opnieuw te recyclen. Maar, omdat er van de SaXcell vezels nog geen afvalstromen zijn, kan nog niet uitvoerig getest worden hoe vaak de vezel precies te recyclen is. Één ding is zeker: het moment van recycling ligt verder in de toekomst. Dit vanwege de sterkte van de vezel, die minder snel tot afkeur leidt.

Duurzaamheid is volume

Met plannen voor een nieuwe fabriek in Enschede, wil SaXcell jaarlijks 750.000 ton textielafval verwerken. Erik van der Weerd, algemeen directeur van SaXcell: “Duurzaamheid is volume. De impact die je maakt hangt voor een groot deel af van het volume gerecyclede vezels.” SaXcell heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling en opschaling van haar revolutionaire recyclingtechnologie. Een belangrijke stap voor circulaire innovaties is het inzamelen van grote hoeveelheden gebruikt textiel. Blycolin, die eigen textielafvalstromen aanlevert, is hiervoor een mooie partner. Bovendien liggen de duurzame ambities van Blycolin en SaXcell in elkaars verlengde. Blycolin is een textielservicebedrijf dat gespecialiseerd is in het beheren en verduurzamen van hoteltextiel. Met meer dan 50 jaar ervaring levert Blycolin bedlinnen, badstof en tafellinnen aan de hotellerie in Nederland, België, Duitsland, Luxemburg en Polen.

Circulair linnen voor hotelkamers

Blycolin streeft naar toekomstbestendig textielbeheer. De samenwerking met SaXcell vanaf het prille begin, past naadloos bij Blycolins visie op een circulaire textielindustrie. Al meer dan 20 jaar doet Blycolin voor de productie en levering van textiel, zaken met Wevotex, een van de aandeelhouders van SaXcell. Wevotex werkt hiervoor samen met een garenspinner en een badstof producent in Turkije, die beide ook aandeelhouder zijn in SaXcell. Deze vorm van samenwerking in de keten is cruciaal om circulaire producten te maken die qua prijs, kwaliteit en duurzaamheid voldoen aan de wensen van de markt. Nieuw badstof wordt ingekocht, een aantal jaren gebruikt en vervolgens afgekeurd. Dit afgekeurde badstof is de grondstof voor een nieuwe vezel: SaXcell. Na heel wat jaren experimenteren is het SaXcell gelukt om circulaire textielproducten te maken van het gebruikte hotel badstof van Blycolin. Deze badlakens zijn geschikt voor het industrieel wasproces. Een keuken badstofdoek was de eerste, waarbij 30% SaXcell garen werd toegevoegd aan het product.

De komende tijd worden er meer badstofproducten met SaXcell vezels geproduceerd. Het duurt nog even voordat deze handdoeken in alle hotelkamers liggen. Blycolin gaat na het voltooien van positieve wastesten, ook testen bij een aantal klanten. Na goedkeuring en een succesvolle uitkomst worden ze opgenomen in de Blycolin collectie. De ontwikkelingen gaan verder, in de komende jaren wordt in een nieuwe collectie bedlinnen ook de SaXcell vezel toegevoegd.

De samenwerking tussen SaXcell, Wevotex en Blycolin markeert niet alleen een belangrijke stap in de circulaire textielketen, maar laat vooral zien hoe partners samen kunnen bouwen aan een meer duurzame toekomst.