Chocolatemakers introduceert een nieuw biologisch chocolademerk: CLARO. De naam zegt precies waar het merk voor staat: helder en transparant. Met CLARO wil het Amsterdamse chocoladebedrijf meer mensen bereiken en tegelijkertijd een positieve impact maken op de cacaoboeren, biodiversiteit en het klimaat. Het merk belooft ongewoon goede chocolade, geproduceerd met een focus op regeneratieve landbouw.

Van cacaoboer tot chocoladereep: alles in eigen hand

Het nieuwe merk CLARO wordt in de op zonne-energie draaiende fabriek in Amsterdam gemaakt. Rodney Nikkels, medeoprichter van Chocolatemakers en agronoom gespecialiseerd in tropische landbouw, vaart vanaf het begin een eigen koers: cacaobonen direct inkopen bij cacaoboeren en verwerken tot chocolade in een eigen fabriek, allemaal emissievrij en zonder afval. CLARO bouwt voort op dit model, maar richt zich met het diverse assortiment via reguliere supermarkten op een breder publiek.

Regeneratieve landbouw als kern

CLARO-cacao komt uit Zuid-Amerika, uit de Sierra Nevada de Santa Marta in Colombia, waar Chocolatemakers samenwerkt met inheemse Arhuaco boeren. Het bedrijf ondersteunt de boeren bij het aanplanten van cacaobomen, schaduwbomen en andere waardevolle soorten. Dat legt CO₂ vast, herstelt biodiversiteit, beschermt oogsten tegen extreme weersomstandigheden en biedt boeren extra inkomsten. Door direct in te kopen verzekert Chocolatemakers dat de cacaoboeren met wie zij samenwerken een leefbaar inkomen ontvangen.

Nikkels vult aan: “Met de introductie van CLARO verbreden we ons portfolio en zijn we relevant voor een breder publiek. De cacaoprijzen zijn historisch hoog, maar we laten zien dat biologische chocolade zowel mogelijk als betaalbaar is. Doordat we de keten van cacaoboon tot chocoladereep in eigen hand houden, kunnen we aan consumenten beloven dat hun chocolade niet alleen ongewoon lekker smaakt, maar ook duurzaam is geproduceerd en dat de prijs die zij betalen daadwerkelijk bij de boeren terecht komt.”

Ongewoon lekker assortiment

Het assortiment van CLARO bevat vijf repen en drie snackables: met chocolade overgoten noten en gedroogd fruit. Hoe hoger het cacaogehalte, hoe lager het suikergehalte, waardoor de chocolade van CLARO over het algemeen minder suiker bevat dan gangbare chocolade. Zelfs de melkchocolade heeft een opvallend hoog aandeel cacao. Ook zijn alle producten volledig biologisch afbreekbaar verpakt. CLARO ligt vanaf eind oktober bij Albert Heijn in de schappen met een adviesprijs van €3,99 per chocoladereep en €4,99 per zakje snackables.

Met de lancering van CLARO worden de volgende smaken geïntroduceerd: