Chemours Netherlands B.V. uit Dordrecht moet een dwangsom betalen van 1 miljoen euro, omdat het bedrijf bij herhaling meer fluorkoolwaterstoffen op de Europese-markt heeft gebracht dan het volgens het toegewezen EU-quotum mocht. Dit is een overtreding van de F-gassenverordening waarop de ILT toeziet.

Het gaat bij deze overtreding specifiek om de invoer van HFC-23 (trifluormethaan). Aan de Europese Commissie rapporteerde Chemours dat dit zeer sterke broeikasgas werd geïmporteerd voor vernietiging, wat is vrijgesteld van quotum. Uit onderzoek van de ILT bleek echter dat Chemours HFC-23 gebruikt in het productieproces en dat feitelijk sprake was van een quotumoverschrijding.

Last onder dwangsom

De Europese F-gassenverordening is bedoeld om de uitstoot van deze gassen zoveel mogelijk te verminderen. F-gassen, en in het bijzonder HFC-23, leveren een relatief grote bijdrage aan klimaatverandering. Europese quota zorgen ervoor dat op termijn minder F-gassen op de markt komen. Deze worden daarom uitgefaseerd en uiteindelijk helemaal verboden. Het is daarom van groot belang erop toe te zien dat de Europese quota niet worden overschreden. Als dat wel gebeurt wordt de Europese quotaregeling ondermijnd.

In 2023 heeft Chemours in totaal 98.515 ton CO2-equivalent meer fluorkoolwaterstoffen op de markt gebracht dan toegestaan. Door het gebruik van HFC-23 in het productieproces vinden er beperkte emissies plaats van de stof naar de atmosfeer. Hoewel het dus om kleine emissiehoeveelheden HFC-23 gaat, is het goed om te bedenken dat 1 kilogram HFC-23 gelijk staat aan 14,8 ton CO2-equivalent. Een gemiddelde benzineauto stoot dit uit als deze rond de 123.000 km heeft afgelegd. Chemours verbeurt nu een dwangsom van 1 miljoen euro voor deze overtreding. Dit is meteen het maximale bedrag dat kan worden verbeurd met deze last onder dwangsom.

Doel nieuwe last onder dwangsom

De last onder dwangsom op basis waarvan het bedrag verbeurd is, stamt uit 2022. Chemours heeft inmiddels goede intenties bij de ILT kenbaar gemaakt. Dit laat onverlet dat de ILT het nodig vindt om een nieuwe, hogere dwangsom aan het bedrijf op te gaan leggen. Dit is nodig omdat de last onder dwangsom uit 2022 is ‘volgelopen’. Doel van deze nieuwe last is wederom om toekomstige quotumoverschrijdingen te voorkomen en Chemours voortaan transparant te laten rapporteren.