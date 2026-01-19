EemsGas – met een investering van 100 miljoen euro één van de grootste groen gas productiefaciliteiten van Nederland – ontvangt 30 miljoen euro aan DEI+ investeringssubsidie van de Rijksoverheid. Dat maakt duurzame grondstoffenproducent Perpetual Next, dat 50% van de aandelen in EemsGas heeft, vandaag bekend.

De subsidie wordt aangewend voor de bouw van een fabriek die groen gas produceert uit sloophout. De toekenning van de subsidie – bijna een derde van de totale investering – is het gevolg van een technische en economische evaluatie van het project, haar bijdrage aan de energietransitie en de financiële commitment van de aandeelhouders. Het project EemsGas sluit naadloos aan bij de aanbevelingen van het in december gepubliceerde Rapport Wennink over publieke investeringen in energie- en klimaattechnologie.

Samenwerking met TNO

Voor Nederland is de nieuw te bouwen fabriek een kans om de groen gas productie substantieel op te schalen, op basis van gasificatie van sloophout en een blauwdruk die op andere locaties in Nederland – en daarbuiten – kan worden ingezet. Eemsgas ging voor het project een samenwerking aan met TNO, dat gasificatie-technologie levert voor de fabriek. De fabriek met vooraanstaande technologie zal 18 miljoen kubieke meter groen gas per jaar leveren, vele malen de productievolumes van conventionele groen gas productiefaciliteiten.

Over Perpetual Next

Perpetual Next zet organisch afval om in hoogwaardige, hernieuwbare grondstoffen – met name biomethanol, het duurzame, direct inzetbare alternatief voor fossiele methanol dat wordt gebruikt in de chemische industrie, kunststoffen en coatings, en als emissievrije brandstof voor de scheepvaart en het wegvervoer. Het bedrijf bouwt een netwerk van grootschalige installaties in Nederland, Estland en de Verenigde Staten, met aanvullende locaties in ontwikkeling. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een gestandaardiseerd technologisch ontwerp om de productie wereldwijd te kunnen opschalen en repliceren.

Perpetual Next levert praktische oplossingen op industriële schaal die de CO₂-uitstoot verminderen, materiaalkringlopen sluiten en de overgang naar een circulaire, klimaatneutrale economie versnellen.