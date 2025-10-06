Charged, bedenker en bouwer van de eerste Nederlandse Sessy thuisbatterij, en Eneco starten een nieuwe samenwerking om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen. De aanpak bouwt voort op de ervaringen uit GridEase, een proef waarin Charged en Eneco sinds een jaar samenwerken om batterijen op afstand aan te sturen. De inzichten uit deze pilot vormen de opstap naar de bredere inzet van de Sessy thuisbatterij om lokale netcongestie te verminderen. De inzet en aansturing van thuisbatterijen maakt onderdeel uit van een landelijk initiatief met andere energieleveranciers en netbeheerders, waarin huishoudens gestimuleerd worden om hun energieverbruik te verschuiven naar momenten dat het minder druk is op het net.

Slimme samenwerking voor een betrouwbaar en toekomstbestendig stroomnet

Het elektriciteitsnet raakt steeds voller, vooral in de avonduren wanneer veel huishoudens tegelijkertijd stroom verbruiken. Het landelijk initiatief heeft als doel om piekbelasting te voorkomen door vraag en aanbod beter te spreiden met behulp van slimme aansturing, om zo de beschikbare capaciteit slimmer in te zetten. Zo blijft de energievoorziening toegankelijk en betaalbaar.

Huishoudens die in aanmerking komen voor dit initiatief stellen hun thuisbatterij beschikbaar voor slimme aansturing tijdens momenten van verwachte overbelasting van het stroomnet. Deelnemers behouden altijd het eigendom van hun batterij, maar stemmen ermee in dat Eneco, in samenwerking met Charged, de batterij tijdelijk mag laden of ontladen om de druk op het energienet te verminderen.

“Onze bestaande samenwerking met Eneco met GridEase liet al zien dat onze technologie werkt”, zegt Roeland Nagel, CEO van Charged. “Ons doel is om de consument meer van zijn eigen opgewekte energie te laten gebruiken en om een batterij een slimme oplossing te laten zijn voor je huishouden. De techniek zetten we al in om het net in balans te houden. Nu kunnen we met deze samenwerking een bijdrage leveren aan het aanpakken van lokale netcongestie.”

GridEase als basis

Charged en Eneco werken al sinds een jaar samen binnen de proef GridEase, waarin wordt onderzocht hoe thuisbatterijen slim kunnen worden ingezet om het stroomnet in balans te houden. In de Sessy-modus GridEase – en alleen na toestemming van de gebruiker – wordt de batterij tijdelijk geladen of ontladen door Eneco. De rest van de dag blijft de batterij volledig beschikbaar voor het huishouden, zodat de zelfconsumptie van zonne-energie zo groot mogelijk is. Klanten krijgen een maandelijkse vergoeding voor hun deelname.

“De eerste resultaten uit onze samenwerking laten zien dat slimme aansturing goed werkt en waardevolle flexibiliteit biedt aan het energiesysteem,” zegt Marco Kemmers, data analist bij Eneco. “Daarom vormt de techniek de basis voor de volgende stap: de inzet van de Sessy thuisbatterij tegen netcongestie in onder andere Dordrecht.”

Vervolg samenwerking Charged en Eneco

De netcongestiesamenwerking is gericht op lokale netcongestie. Hiervoor stuurt Charged de thuisbatterij op dezelfde wijze als bij de GridEase-proef aan via Eneco maar dan op verzoek van de lokale netbeheerder.

Voor het beschikbaar stellen van de batterij ontvangen deelnemers een vergoeding. Doordat er een financiële transactie plaatsvindt voor het aansturen van de batterij, is er een grote kans op btw-teruggave.

De rol van de Sessy thuisbatterij

Met de Sessy thuisbatterij bracht Charged in 2022 de eerste thuisbatterij van Nederlandse makelij op de markt. In plaats van alle zonnestroom direct terug te leveren aan het net, kan de batterij deze energie bewaren en op een later moment inzetten, bijvoorbeeld in de avonduren wanneer de zon niet schijnt. Zo neemt een huishouden minder stroom af van het elektriciteitsnet en wordt het net minder belast. Sinds de introductie zijn er ruim 6000 Sessy batterijen geproduceerd, verkocht en geïnstalleerd in Nederland.