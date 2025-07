ChainCraft, een biotechnologische scale-up uit Amsterdam, maakt werk van circulaire chemie door organische reststromen om te zetten in waardevolle vetzuren. Het bedrijf bereidt zich voor op de bouw van een eerste commerciële fabriek op volledige schaal in Ter Apelkanaal (Avebe). In KH Engineering vond ChainCraft een engineeringspartner die pragmatisch, samenwerkingsgericht, proactief en vooruitdenkend is.

Het proces van ChainCraft is uniek. Zij zetten groente- en fruitresten, bijvoorbeeld aardappelschillen, groentesnijdsels en uienpulp, om in vetzuren zoals C4 en C6. Die kun je vervolgens gebruiken als duurzaam alternatief voor fossiele of op palmolie gebaseerde grondstoffen in producten als schoonmaakmiddelen, smaakstoffen en parfums. Het feit dat dit leidt tot 50-80% reductie van emissies in de keten is voor veel klanten de belangrijkste reden om over te stappen.

Circulair én marktconform

Niet alleen het proces is uniek. ‘We zijn óók uniek omdat we dit kunnen doen tegen marktconforme prijzen’, zegt chief operating officer Joline de Brauw. ‘Onze duurzame producten zijn niet duurder dan gangbare producten. Daardoor kunnen we concurreren met de fossiele industrie. Dat is een belangrijk verschil met veel andere circulaire producenten.’

Vetzuren uit aardappelresten

ChainCraft groeit maar door: van laboratorium naar pilot, en van een (eveneens in oorsprong door KH Engineering ontworpen) demofabriek in Amsterdam naar FS1 (Full Scale 1). Dit wordt de eerste fabriek op volledige schaal en deze komt in Ter Apelkanaal, naast aardappelzetmeelproducent Avebe. ‘Hun reststroom wordt onze belangrijkste grondstof’, aldus engineeringmanager Javier Reynoso. ‘De locatie en samenwerking maken dit een logische keuze.’ De keuze voor Ter Apelkanaal is ook op energievlak gunstig. Joline: ‘Voor stoom kunnen we gebruikmaken van de bestaande voorzieningen van Avebe. Voor elektriciteit kunnen we aansluiten op een transformatorstation dat vlak naast de site wordt gerealiseerd. Wij hebben daar toegang toe. Geen problemen met netcongestie hier, dus.’

Proactieve aanpak

De stap naar volledige schaal is fors, maar bewust en doordacht. Net als de keuze voor een goede match in engineeringpartner. Voor de basic engineering van FS1 schreef ChainCraft een tender uit. ‘We zochten een partij met een ‘trackrecord’ in biochemie, maar nog belangrijker: een partner die bij ons past’, zegt Joline. ‘Niet een partij die vastzit in de traditionele EPC-aanpak, maar een die echt naast ons wil staan en mee kan denken. KH Engineering viel op door de proactieve houding en de maatwerkaanpak in hun voorstel.’

Sparringpartner

‘Ze luisterden goed naar wat we nodig hebben en kwamen met een voorstel dat echt bij ons past’, zegt Javier. ‘Ze begrijpen ons en onze technologie en zijn niet bang om alternatieven voor te stellen als zij denken dat een bepaalde ontwerpstap beter kan. Bovendien sluit hun flexibiliteit goed aan op onze wensen.’ Hoewel de samenwerking in dit nieuwe project nog pril is, zijn de eerste ervaringen positief. ‘We willen dat een engineeringspartner ons uitdaagt en meedenkt’, stelt Joline. ‘We zoeken geen uitvoerder, maar een slagvaardige en pragmatische sparringpartner die eigenaarschap toont en helpt om slimme, toekomstbestendige keuzes te maken.’

Organisatie opbouwen

De stap van een R&D-gedreven scale-up naar productiebedrijf brengt uitdagingen met zich mee. Technisch personeel vinden in de regio, zeker voor onderhoud en automatisering, is er één van. ‘Samen met Avebe kijken we hoe we die uitdaging kunnen aanpakken’, zegt Joline. Een andere uitdaging, waarmee ook andere scale-ups te maken krijgen, is het overgangspunt tussen R&D en engineering. ‘Je moet op een gegeven moment zeggen: nu gaan we bouwen met wat we weten. Anders blijf je oneindig optimaliseren’, zegt ze. ‘Javier is daarin een belangrijke poortwachter. Met zijn R&D-achtergrond weet hij wanneer het tijd is om door te pakken.’

Wereldwijde ambitie

De nieuwe fabriek is wat Joline betreft nog maar het begin. ChainCraft onderzoekt wereldwijd de beschikbaarheid en prijs van reststromen voor toekomstige fabrieken. ‘De volgende fabriek kan in Nederland komen, maar net zo goed in Zuidoost-Azië of Latijns-Amerika’, zegt Joline. ‘Dat hangt af van zaken als marktvraag, energiekosten, wetgeving en investeringsklimaat.’ De definitieve investeringsbeslissing voor de fabriek in Ter Apelkanaal neemt ChainCraft aan het eind van dit jaar. Als alles volgens plan loopt, is de fabriek eind 2027 operationeel. ‘Samen met KH Engineering bouwen we aan een fabriek waarop we trots kunnen zijn.’