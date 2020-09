Chainable presenteert de eerste circulaire, modulaire en demontabele keuken

Chainable heeft gisteren de eerste circulaire, modulaire en demontabele keuken gelanceerd. Hiermee hoopt Chainable de transitie naar circulariteit in gang te zetten in de conservatieve keukenwereld. De keuken is speciaal ontworpen voor woningcorporaties en institutionele beleggers. Chainable biedt circulariteit en ontzorging door middel van een probleemloze demontabele keuken. Het demomodel van de Chainable keuken is afgelopen week geplaatst op het Chainable kantoor in Gilze en over enkele weken worden de eerste pilotprojecten opgeleverd.

Wat is Chainable?

Chainable is opgericht om zich volledig in te zetten voor circulariteit en om duurzame meerwaarde te creëren in de gehele keten. Ze doen dit door keukens te maken die zo circulair mogelijk zijn. Chainable keukens hebben minder plaatmateriaal, zijn gemaakt van reststromen, en maken uitsluitend gebruik van energiezuinige apparaten. Chainable garandeert de circulariteit van de keukens door middel van het Kitchen-as-a-Service concept.

Een zorgeloze én circulaire keuken

Chainable biedt een zorgeloze keuken aan middels Kitchen-as-a-Service, ofwel K-a-a-S. Dankzij K-a-a-S kan Chainable de garantie geven dat alle materialen en componenten van de keuken circulair in gebruik blijven. Gezien een keuken met een hoge restwaarde, een hogere meerwaarde heeft voor Chainable, wordt al het onderhoud en service gedurende de gehele levensduur verzorgd. Gebruikers genieten dus zorgeloos van een Chainable keuken.

Een Chainable keuken is vrijstaand, hierdoor is de keuken remontabel voor gebruik op andere locaties. Dankzij het servicecontract, kunnen gebruikers rekenen op preventief onderhoud, regelmatige updates en waar nodig vervanging van apparaten. Dit bespaart de huurder en(/of) de eindgebruiker zorgen én energie. Wanneer de keuken aan het einde van de levensduur is zal Chainable de keuken gratis komen demonteren en krijgt de contractant de restwaarde retour. Dat is geen loze belofte, dat is een garantie. De materialen gaan terug naar onze ketenpartners voor een opknapbeurt of voor recycling.

Cees van Nispen (de oprichter): ‘Dit concept moet een revolutie in de markt in gang zetten die het lineaire gedachtegoed in keukenland gaat doorbreken’.

Chainable bespaart minimaal 24% plaatmateriaal, maximaal 70% energie per apparaat en zorgt ervoor dat de keukenonderdelen minimaal een 3x langere levensduur hebben.