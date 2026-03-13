Heijmans past voor het eerst het circulaire en modulaire DuBLOK®-geluidsscherm toe in een project. In de gebiedsontwikkeling Winkelsteeg in Nijmegen verrijst een zogeheten Ecowall die geluid én fijnstof vermindert en daarnaast ruimte biedt aan biodiversiteit. Tegelijkertijd doet hij dienst als ballenvanger voor de naastgelegen voetbalclub Quick 1888. Met het planten van de laatste struiken hebben wethouder Cilia Daemen en enkele bewoners uit de wijk Heseveld de EcoWall vandaag symbolisch afgerond.

De gemeente Nijmegen zocht een duurzame oplossing om de leefkwaliteit in het gebied te verbeteren. De DuBLOK® Ecowall – ongeveer 6 meter hoog en 183 meter lang – combineert meerdere functies in één slanke constructie. Daarmee wordt efficiënt omgegaan met ruimte in een stedelijke omgeving waar elke vierkante meter telt.

99,9% circulair en herbruikbaar

DuBLOK® is opgebouwd uit stapelbare schanskorfblokken met een circulariteit van 99,9%. De korven worden gevuld met lokaal restmateriaal, zoals steen uit sloopprojecten, en bevatten een geïntegreerde staalconstructie van secundair staal.

De halfopen opbouw maakt begroeiing mogelijk en stimuleert biodiversiteit, zonder concessies te doen aan geluidsabsorptie en -isolatie. Het modulaire systeem maakt het scherm eenvoudig aanpasbaar, verplaatsbaar en opnieuw inzetbaar. De levensduur bedraagt 50 jaar en de Milieu Kosten Indicator (MKI) ligt ongeveer twee derde lager dan bij een regulier referentiegeluidsscherm.

Strategie in praktijk: maakbaar én duurzaam

Met de primeur in Nijmegen laat Heijmans zien hoe industrialisatie en circulariteit samenkomen. Door modulaire bouwprincipes wordt efficiënter gebouwd en wordt hinder voor de omgeving beperkt, terwijl de milieubelasting drastisch afneemt.

Cilia Daemen, wethouder gezondheid, klimaatadaptatie en stadsvergroening van gemeente Nijmegen: “Met deze Ecowall laten we zien dat infrastructuur ook kan bijdragen aan een groenere en gezondere stad. Het scherm vermindert geluid en fijnstof en biedt tegelijk ruimte voor planten en dieren. Door het samen te beplanten maken we er letterlijk een groene plek van. Zo werken we in Winkelsteeg stap voor stap aan een duurzame leefomgeving waar het prettig wonen, werken en sporten is.”

Harold Gommans van Heijmans: “Dit project bewijst dat het samen kan: hoogwaardige geluidswering realiseren én maximale circulariteit bereiken. Met DuBLOK® zetten we een nieuwe standaard voor duurzame infrastructuur.”

DuBLOK® is ontwikkeld in samenwerking met onder meer BioBlocks, Greenfix, Rockwool en Thibo B.V. Met deze eerste toepassing zet Heijmans een belangrijke stap in de ontwikkeling van toekomstbestendige, circulaire oplossingen voor stedelijke gebieden.

Wethouder Cilia Daemen poot samen met twee wijkbewoners de laatste struikjes bij de EcoWall. (foto: William Moore Fotografie)