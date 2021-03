CEO Survey PwC: ‘Bestuursvoorzitters willen verantwoordelijkheid nemen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken’

Terwijl de wereld al een jaar in de greep is van de coronacrisis, zijn CEO’s optimistisch over economisch herstel in dit jaar. Dat blijkt uit de uitkomsten van PwC’s 24e CEO Survey, die wordt gepubliceerd op de dag dat de WHO één jaar geleden corona uitriep tot mondiale pandemie. CEO’s zien vooral kansen in verdere digitalisering. Driekwart van hen zegt daar de komende jaren meer in te willen investeren. Een andere opvallende uitkomst uit de CEO Survey is dat bestuursvoorzitters verantwoordelijkheid willen nemen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatverandering en het opleiden en gezond houden van mensen. Een meerderheid van de 141 ondervraagde Nederlandse CEO’s vindt dat zij moeten bijdragen aan een goed opgeleide beroepsbevolking (67%) en aan het terugdringen van klimaatverandering en milieuvervuiling (55%).

Maatschappelijke verantwoordelijkheid is in het belang van bedrijven

“De overheid kan grote maatschappelijke problemen niet alleen oplossen. Daar ligt een taak voor het bedrijfsleven en andere organisaties”, zegt bestuursvoorzitter Ad van Gils van PwC Nederland. “De verantwoordelijkheid die bedrijven voelen gaat verder dan alleen die voor aandeelhouders. Maar daar zit ook nadrukkelijk een bedrijfsbelang achter. Als bedrijven en organisaties niet bijdragen aan een betere wereld met gelijke kansen, met aandacht voor klimaat en milieu, eerlijke belastingafdracht en veiligheid van informatie, verliezen ze relevantie. Klanten, medewerkers en beleggers lopen dan uiteindelijk weg.”

Optimisme van CEO’s door lichtpuntjes in crisistijd

De Nederlandse CEO’s zijn optimistisch over economisch herstel: 72% van de ondervraagden verwacht dat de economie de komende twaalf maanden gaat groeien. Wereldwijd ligt dat percentage op 76%. Hetzelfde optimisme tonen de CEO’s als het gaat om het eigen bedrijf. Van de Nederlandse CEO’s verwacht 65% een omzetstijging en 57% een verbetering van de winstgevendheid. Van Gils: “De enquête is aan het begin van dit jaar afgenomen toen er allerlei lichtpuntjes waren: een brexitakkoord, duidelijkheid over de uitkomst van de verkiezingen in de VS en het begin van de vaccinatieprogramma’s. Er is licht aan het einde van de tunnel. Tegelijkertijd moeten we rekening houden met een golf aan faillissementen die nog op Nederland gaat afkomen.”

Zachte kant van HR-beleid belangrijker

Corona loopt als een rode draad door de CEO Survey heen. Dat is ook te zien bij vragen over HR-beleid. Op de vraag wat CEO’s willen veranderen in hun HR-beleid om hun concurrentiepositie te verbeteren, scoren het verbeteren van digitale vaardigheden (38%) en het verhogen van de productiviteit door de inzet van technologie en automatisering (29%) traditioneel hoog. De respondenten vinden echter een focus op bedrijfscultuur en gedrag (43%) nóg belangrijker dan deze twee aspecten. Ruim dertig procent van de ondervraagden wil een versterkte focus op de gezondheid en het welzijn van werknemers. Van Gils: “Dit hangt enerzijds samen met de directe gevolgen van het massale thuiswerken. Dat heeft CEO’s bewust gemaakt van de kracht van samenwerking, de betrokkenheid van mensen en hun welzijn. Ik denk dat het een les is geweest dat deze zaken van onschatbare waarde zijn voor een organisatie en dat zij zich hard moeten inspannen om die betrokkenheid en dat welzijn op peil te houden. De crisis heeft ons geleerd dat de kracht en tegelijkertijd ook de kwetsbaarheid van organisaties uiteindelijk is gelegen in de mensen die er werken.”

Versnelde digitalisering

Als gevolg van de Covid 19-crisis zegt driekwart van de CEO’s de komende drie jaar meer te gaan willen investeren in digitale transformatie. Op de tweede en derde plaats staan investeringen in initiatieven om kostenbesparingen te realiseren (67%) en investeringen in cybersecurity en dataprivacy. De investeringsagenda van de Nederlandse CEO is vrijwel gelijk aan die van hun wereldwijde collega’s.