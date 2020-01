Center Parcs haalt nu reeds de CO2-doelstellingen voor 2022

Center Parcs heeft haar CO2-doelstellingen voor 2022 nu al gerealiseerd voor alle 27 Europese parken. Dat heeft Erwin Dezeure, CSR Directeur van Center Parcs Europe, bekendgemaakt op het Travel Congres in Jaarbeurs Utrecht. Ten opzichte van 2010 laat de grootste Europese aanbieder van vakanties dichtbij huis een meer dan 50 procent minder grote voetafdruk achter. Center Parcs stelt dan ook haar doelen bij voor 2022 naar ruim 70 procent CO2-reductie in vergelijking met 2010.

Center Parcs loopt bewust voor op EU-doelstellingen benadrukt Dezeure. “Al vele tientallen jaren is duurzaamheid een belangrijk speerpunt van onze strategie. Als grootste lokale speler beschouwen wij het als onze plicht om vakanties dichtbij huis steeds duurzamer te maken. Sinds januari 2020 zijn al onze 27 parken voorzien van 100 procent groene stroom. Dat geldt zowel voor alle centrale faciliteiten, inclusief de Aqua Mundo subtropische zwembaden, als voor de 17.900 verblijfsaccommodaties. Daarnaast laten we met Villages Nature® Paris zien dat we in staat zijn om zelfs CO2-neutrale parken te creëren waarbij alle energie uit natuurlijke bronnen komt. Daar ben ik ontzettend trots op. Op korte termijn gaan we een tweede park qua energie CO2-neutraal maken. Dat doen we in Center Parcs Park Bostalsee.”

Duurzame historie voor een duurzame toekomst

De ambitie van Center Parcs komt niet uit de lucht vallen. Al sinds de oprichting in 1968 worden parken gebouwd in harmonie met de natuurlijke omgeving. Vaak ontstonden deze op arme gronden waar door menselijke bemoeienis weinig biodiversiteit meer te vinden was. Door het herstellen van de oorspronkelijke vegetatie per park werd de veerkracht van de natuur hersteld. Hierdoor keerden oorspronkelijke diersoorten terug. Op dit erfgoed is het duurzame DNA van Center Parcs gebaseerd.

Erwin Dezeure: “Als eerste aanbieder in de toeristische sector behaalde Center Parcs de ISO 14001- en 50001-normeringen. Deze certificeringen op het gebied van milieu- en energie-inspanningen geven samen met de Green Key-normeringen van alle parken in 2020 erkenning aan onze inzet voor verantwoord toerisme. In de toekomst gaan we verder met het terugdringen van onze CO2-uitstoot. Dit doen we de komende jaren door de parken te voorzien van zonnepanelen op de daken van centrale faciliteiten, door de bouw van warmtekrachtkoppelingen in zes Belgische parken en door nog meer in te zetten op scheiding van afval.“

Alle energie van Villages Nature® Paris is groen

Sinds 1 januari 2020 is Villages Natures® Paris het eerste park van Center Parcs dat volledig CO2-neutraal opereert op het gebied van energie. Het park draait volledig op groene elektriciteit en zelf opgewekte warmte uit geothermie, waarbij aardwarmte op 2.000 meter diepte wordt gewonnen. De geothermiecentrale zorgt voor 100 procent van de warmtebehoefte van alle gebouwen en cottages van Villages Nature® Paris. Bovendien verwarmt het nog eens 40 procent van de gebouwen van het naastgelegen Disneyland Parijs.

Met Villages Nature® Paris wil Center Parcs de nieuwe standaard zetten in verantwoord toerisme, volgens Dezeure. “De gerealiseerde CO2-doelstellingen sluiten naadloos aan bij de ambities van het park waarbij ecologie een belangrijk belevingsaspect is voor de gasten. Zo zorgen de bijenkorven op het park voor honderden liters honing per jaar. Ook in het activiteitenaanbod is veel aandacht voor educatie op het gebied van verantwoord toerisme met workshops brood maken met lokale producten, het verzorgen van dieren op de boerderij en tuinieren met seizoensgroenten. Dit soort activiteiten vinden onze gasten ook steeds meer terug in onze andere parken.”