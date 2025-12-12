ICT-bedrijf Cegeka investeert in zijn duurzame ambities met de bouw van een eigen windturbine en de afname van energie uit een nieuw zonnepanelenpark in België. Samen zullen ze vanaf 2026 voldoende groene stroom opwekken om het equivalente stroomverbruik van Cegeka’s datacenters, kantoren en elektrische auto’s te dekken in Nederland en België. Het project vormt de eerste grote stap in een bredere ambitie: tegen 2030 wil Cegeka volledig klimaatneutrale clouddiensten aanbieden vanuit hun datacenters in Nederland en België. “We willen onze verantwoordelijkheid nemen met tastbare, duurzame oplossingen en investeren in hernieuwbare energie,” zegt Marco Zandvliet, Financieel Directeur bij Cegeka Nederland.

Investeren in echte verduurzaming

De windturbine en het zonnepark worden gebouwd op twee locaties in België. Het zonnepark zal eind 2025 operationeel zijn; de windturbine volgt begin 2026. Samen moeten ze genoeg groene stroom opleveren om het jaarlijkse stroomverbruik van Cegeka’s datacenters, kantoren en elektrische auto’s volledig te dekken in Nederland en België met eigen, hernieuwbare energie. “Voor een ICT-bedrijf als het onze zijn datacenters grote energieverbruikers. Door die volledig op groene stroom te laten draaien, zetten we een enorme stap richting klimaatneutraliteit,” aldus Luc Greefs, VP Global Operations bij Cegeka.

De investering past in een breder stappenplan waarin Cegeka zijn hele cloudinfrastructuur duurzamer maakt. Dat plan omvat onder andere energie-efficiënt gebruik van IT-systemen, het gebruik van biobrandstof in noodgeneratoren, de overstap naar CO₂-neutrale blusgassen, en een circulaire aanpak van IT-hardware.

Verduurzaming als strategische noodzaak

Met het project speelt Cegeka proactief in op de toenemende vraag aan de technologiesector om te verduurzamen. Europese regelgeving zoals de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) verplicht bedrijven om hun milieu-impact gedetailleerd te rapporteren. Ook klanten verwachten steeds vaker dat hun IT-partners aantoonbaar bijdragen aan de ESG-doelstellingen. “Onze klanten willen weten waar hun data staat en onder welke omstandigheden. Door te kiezen voor klimaatneutrale infrastructuur, maken we het hen eenvoudiger om te rapporteren en te verduurzamen,” zegt Greefs.

Tegelijk draagt deze strategie bij aan energieonafhankelijkheid en kostenefficiëntie. In een context van sterk fluctuerende energieprijzen en geopolitieke onzekerheid is eigen energieproductie voor Cegeka een logische en toekomstgerichte keuze.

Geen emissierechten, wel impact

Wat Cegeka niet kan vermijden aan CO2-emissies, zal het IT-bedrijf compenseren. Maar ook daarin kiest Cegeka voor een bewuste aanpak. Geen emissierechten op de vrije markt, maar wel investeringen in maatschappelijk relevante projecten met een sociale context in domeinen, zoals oceaanherstel (ook wel onze blauwe long genoemd), herbebossing en het herstel van ecosystemen en biodiversiteit.

“Met deze strategie zetten we een duidelijke stap richting onze doelstelling: tegen 2030 volledig klimaatneutrale clouddiensten aanbieden vanuit onze datacenters in Nederland en België. Het is een investering die onze klanten tastbare voordelen oplevert – betrouwbare en duurzame IT-infrastructuur – én een investering die bijdraagt aan de klimaattransitie,” concludeert Zandvliet.