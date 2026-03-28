Op vrijdag 27 maart presenteerden publieke opdrachtgevers de geactualiseerde roadmaps Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI). De hierin beschreven maatregelen en acties zijn nu afgestemd op de praktijk van álle overheidslagen en vormen samen een concreet handelingsperspectief voor verdere verduurzaming van de GWW-sector. Ook zijn de geactualiseerde samenwerkingsafspraken KCI gepresenteerd door Rijk, provincies en waterschappen.

Verbreding naar alle publieke opdrachtgevers

De roadmaps zijn het afgelopen jaar samen met vertegenwoordigers van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen opnieuw opgesteld. De sectorbrede afstemming zorgt ervoor dat overheden zich nu beter herkennen in de plannen, dat maatregelen concreter zijn uitgewerkt en dat de uitvoeringsagenda helder richting geeft aan de gezamenlijke inzet.

Nieuw is de Roadmap Riolering, ontwikkeld in nauwe samenwerking met Stichting RIONED, gemeenten en waterschappen. Deze roadmap richt zich op het verduurzamen van het omvangrijke Nederlandse rioolstelsel en biedt handvatten voor hergebruik, levensduurverlenging en duurzamere materiaalkeuzes.

Nieuwe partners in de samenwerking

Bij de inspanningen om te komen tot klimaatneutrale en circulaire infra worden de overheden gesteund door CROW en Nlingenieurs. Zij spelen een belangrijke rol in het toegankelijk maken van kennis, standaarden en uitvoerbare oplossingen. Hun betrokkenheid versterkt de gezamenlijke focus op ‘doen’: toepassen, opschalen en concreet uitvoeren.

Vijf geactualiseerde roadmaps en één nieuwe

De volgende roadmaps zijn op 27 maart geactualiseerd en gepubliceerd:

Voor elk transitiepad beschrijven de roadmaps de belangrijkste maatregelen, de sectorbrede impact en een uitvoeringsagenda met duidelijke rollen en acties.

Samen verder: nu aan de slag

Met deze actualisatie zetten publieke opdrachtgevers een volgende stap in de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire infrastructuur. De planning is concreter, de maatregelen zijn beter toepasbaar en de samenwerking is verbreed. Daarmee ligt er een stevig fundament om in de hele sector dezelfde richting op te werken.

Publieke opdrachtgevers worden nadrukkelijk uitgenodigd om nu met de geactualiseerde roadmaps aan de slag te gaan. Voor gemeenten is daarnaast het Doeboek Duurzame Infra beschikbaar: een praktisch hulpmiddel met direct toepasbare maatregelen en voorbeelden. Ook andere overheden kunnen dit goed gebruiken.