Terwijl wereldleiders zich verzamelen op de COP30 in Belém om de biljoenen die nog ontbreken aan wereldwijde klimaatfinanciering aan te pakken, toont een nieuwe analyse van CDP aan dat de data die nodig zijn om de kloof te dichten al bestaat en dat financiële instellingen deze nu gebruiken om kapitaal te kanaliseren naar geloofwaardige transitie-inspanningen. Bedrijven die via CDP – ’s werelds toonaangevende onafhankelijke platform voor milieu-informatie – bekendmaakten, rapporteerden in 2024 een jaarlijkse besparing van meer dan 54 miljard dollar dankzij koolstofarme initiatieven, wat bewijst dat klimaatactie meetbare edrijfswaarde kan opleveren.

Op basis van gegevens van bijna 12.000 bedrijven laat het nieuwste rapport van CDP, ‘From Plans to Capital: Unlocking Credible Transition Finance at Scale’, zien dat 72% emissiereductie-initiatieven heeft, maar slechts 11% aangeeft dat er kapitaaluitgaven zijn die in lijn zijn met hun transitiestrategieën. Dit onderstreept een gouden kans voor bedrijven en investeerders om ambitie te verbinden met financiën en plannen om te zetten in concrete resultaten.

Ambitie loont, maar financiën moeten volgen

De businesscase voor geloofwaardige klimaattransitieplanning wordt steeds sterker. Bedrijven met transitieplannen zien bijna twee keer zo vaak als vergelijkbare bedrijven kansen voor groei en kostenbesparingen op korte termijn (51% versus 28%), wat aantoont dat de transitie al waarde creëert voor degenen die actie ondernemen.

Toch houdt de wereldwijde financiële sector geen gelijke tred. De investeringen in de transitie bereikten in 2024 een bedrag van 2 biljoen dollar, slechts een derde van de 6,7 biljoen dollar die jaarlijks nodig is om in 2030 op koers te blijven voor de netto-nuldoelstellingen.

Data die financiën sturen

De analyse van CDP laat ook zien hoe bedrijven zelf de voorwaarden beschrijven waarvan ze afhankelijk zijn voor succesvolle transitieplanning. 94% van de bedrijven met transitieplannen identificeert gemiddeld ten minste vijf categorieën afhankelijkheden, waaronder technologie (83%), infrastructuur (67%) en ondersteunend beleid en regelgeving (67%). Deze inzichten laten beleidsmakers precies zien waar duidelijkheid over regelgeving en investeringsprikkels kunnen helpen om paraatheid om te zetten in actie.

“Beleidsmakers kunnen deze data gebruiken om te zien waar bedrijven klaar voor zijn, waar knelpunten bestaan ​​en hoe overheidsbeleid private financiering kan ontsluiten”, aldus Amir Sokolowski, directeur Klimaat bij CDP. “Openbaarmaking maakt betere beslissingen mogelijk, waardoor kapitaal wordt gericht op geloofwaardige plannen en daadwerkelijke decarbonisatie.”

Financiële instellingen zetten een tandje bij

Ook in de financiële sector neemt het momentum toe. In 2024 maakten 544 financiële instellingen, goed voor 145 biljoen dollar aan activa, hun activa openbaar via CDP, waarvan ongeveer de helft nu hun eigen transitieplannen publiceert. Meer dan de helft van deze instellingen gebruikt al data van bedrijfstransitieplannen om hun due diligence-processen voor investeringen en kredietverlening te onderbouwen.

“De basis van transitiefinanciering bestaat nu – de data zijn er, de plannen zijn klaar; maar er stroomt te weinig kapitaal door het systeem”, voegde Amir Sokolowski eraan toe. “Financiële instellingen hoeven niet langer te wachten op perfecte data. De focus moet nu verschuiven naar het afstemmen van investeringen op geloofwaardige transitieplannen.”

“De transitie naar een milieuvriendelijke economie zal niet plaatsvinden zonder financiering; en financiering zal niet stromen zonder vertrouwen”, aldus Sherry Madera, CEO van CDP. “We zien dat de ambitie hoog is in de markt, nu moeten we de kracht van data benutten om de financiële stromen te stimuleren die de basis vormen voor actie. COP30 moet het moment markeren waarop we van ambitie naar implementatie gaan door geloofwaardige, hoogwaardige data centraal te stellen in transitiefinanciering.”

Van paraatheid naar schaalbaarheid

Het rapport concludeert ook dat bedrijven met transitieplannen beter voorbereid zijn op de fysieke klimaatimpact: 74% beoordeelt zowel acute als chronische fysieke risico’s, vergeleken met 43% van de bedrijven zonder plannen. Meer dan de helft (56%) gebruikt fysieke klimaatscenario’s als leidraad voor hun bedrijfsstrategie. Fysiek risicomanagement is de eerste stap naar adaptatie-inclusieve transitieplanning, en financiële instellingen moeten deze data en bredere natuurgerelateerde data gebruiken om te komen tot veerkrachtigere transitiefinancieringsstromen.

CDP roept beleidsmakers, investeerders en bedrijven op om samen te werken om op te schalen wat al werkt – door openbaarmakingsdata te gebruiken als basis voor kapitaalallocatie, risicomanagement en veerkrachtige groei.