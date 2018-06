CBL: ‘Omzet supermarkten stijgt mede door verkoop duurzaam voedsel’

Het CBL, de brancheorganisatie voor supermarkten en foodservicebedrijven, verwacht dat de omzet in 2018 uitkomt op 39 miljard euro. In 2017 bedroeg de omzet 37,5 miljard euro. “Een positief resultaat voor de supermarktbranche. Duurzaam voedsel draagt hier in toenemende mate aan bij”, aldus CBL-voorzitter Bert Roetert tijdens de CBL-bijeenkomst in het Kurhaus in Scheveningen.

Consumenten vinden duurzaamheid steeds belangrijker. Eerder deze maand bleek uit de Monitor Keurmerken 2017 dat de omzet van duurzaam geproduceerd voedsel tot 3,6 miljard euro os gestegen.

In lijn met deze beweging kondigt het CBL ambities aan op gebied van verpakkingen. “Vandaag spreken we af dat in 2030 minder verpakkingen in de supermarkt zijn. En de verpakkingen die we dan gebruiken zijn van gerecycled materiaal gemaakt. Dit wordt onderdeel van het nieuwe CBL-Klimaatplan dat het CBL in het najaar zal lanceren”, aldus Bert Roetert.

Daarnaast heeft de branche afspraken gemaakt met Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) over het tegengaan van zwerfafval. De ambitie van het CBL is om hier samen met de fabrikanten en leveranciers een forse bijdrage aan te leveren. Enerzijds door bewustwording bij de consument, anderzijds door het de consument zo makkelijk mogelijk te maken om afval weg te gooien. Dit deelt het CBL vandaag met staatssecretaris Van Veldhoven die de keynote speech verzorgde tijdens de CBL-bijeenkomst.

CBL-Klimaatplan