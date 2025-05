Appèl is nu officieel B Corp gecertificeerd. De B Corp Certificering wordt toegekend aan bedrijven die hoge standaarden hanteren op het gebied van bestuur, milieu, werknemers, klanten en gemeenschap. Daarmee sluit Appèl zich aan bij de groeiende groep bedrijven die een grote, positieve impact willen maken op mens, milieu en maatschappij.

Hans van Veen, algemeen directeur van Appèl: “We zijn enorm trots en blij dat we onszelf nu een B Corp mogen noemen. Achter de schermen hebben we de afgelopen jaren onze strategische koers flink aangescherpt. Onze ambitie is om de meest innovatieve cateraar te worden, gericht op gezonde en duurzame levensstijl voor alle generaties. Het worden van een B Corp bevestigt dat we echt op de goede weg zijn – niet alleen voor nu, maar juist ook voor de toekomst.”

Gerben en Maarten van de Ven, eigenaren Appèl: “Als familiebedrijf past dit bij onze visie en lange termijnstrategie, waar het zorgdragen voor de toekomstige generaties een expliciet onderdeel is. We zien onze B Corp Certificering als een prachtige stap en een belangrijk commitment om het als bedrijf steeds beter te blijven doen – zeker voor de toekomst.”

Steeds een stap vooruit

De afgelopen jaren heeft Appèl al verschillende stappen gezet op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Imke Maas, manager duurzaamheid Appèl: “We zetten ons in op het verder verduurzamen van onze bedrijfsvoering en het verbeteren van de werkomstandigheden van onze medewerkers. Het servicekantoor in ’s-Hertogenbosch is energieneutraal gebouwd. Ook zijn er bewuste keuzes gemaakt met leveranciers op het gebied van inkoop. Daarnaast zetten we ook steeds meer stappen in het cateringaanbod, zoals meer smakelijke plantaardige producten, meer lokaal en een seizoensgebonden aanbod, het verder terugdringen van plasticgebruik en tegengaan van voedselverspilling. Zo zorgen we ervoor dat we onze footprint blijven verbeteren.”

Samenwerken voor een betere toekomst

Appèl is gecertificeerd door B Lab – de non-profitorganisatie achter de B Corp beweging – en voldoet aan strenge sociale en milieustandaarden die aantonen dat het bedrijf zich inzet voor bredere maatschappelijke doelen dan enkel aandeelhouderswaarde.

Van Veen: “Voor ons is dit pas het begin. Samen met alle andere B Corps vormen we echt een beweging die zich inzet voor een betere toekomst. Dat wij 89,2 uit de maximaal te behalen 200 punten in de online B Impact Assessment behaald hebben, zien wij als een bevestiging dat we de afgelopen jaren de juiste stappen hebben gezet. Tegelijk is het een mooie kans om ook de cateringbranche in beweging te brengen. Wij laten zien dat je als onderneming wel degelijk een weg kunt inslaan die ons allemaal, mens, dier en planeet, goed doet. Samen mensen, van jong tot oud, blij maken met lekker, gezond en duurzaam eten, dat is waar we het voor doen en ons de komende jaren hard voor blijven maken.”