Cargoroo lanceert elektrische deelbakfietsen in Amsterdam en Utrecht

Vanaf half juni staan de elektrische deelbakfietsen van Cargoroo in verschillende buurten in Amsterdam en Utrecht. Cargoroo is door beide steden geselecteerd als partner voor een experiment met deelbakfietsen om een alternatief te bieden voor ritjes met de auto in de stad.

De deelbakfiets is een duurzame, gezonde, praktische en vooral leuke oplossing voor ritjes met kinderen naar clubjes en sportvelden, uitjes met het gezin, MKB-ers die iets moeten afleveren of ophalen, studenten die een paar kratten bier nodig hebben, en iedereen die veel boodschappen wil doen of iets te vervoeren heeft.

De roep om steden te verduurzamen en leefbaarder te maken wordt steeds sterker. In het bestaande aanbod aan deelmobiliteit ontbrak nog een volwaardig alternatief voor de auto. Met de komst van de Cargoroo elektrische deelbakfietsen hebben stadsbewoners nu een alternatief op loopafstand van hun huis. De elektrische bakfiets die je in de buurt huurt.

Voor een leefbare stad moet je durven investeren

Cargoroo is opgezet door Amsterdamse ondernemers die uit eigen ervaring de mobiliteits problematiek met gezin en bedrijf in de stad kenden. Zij kochten zelf een elektrische bakfiets en dat was een openbaring. Veel meer vrijheid, plezier en het scheelde enorm veel tijd. Tegelijk realiseerden zij zich dat het vervangen van honderduizenden particuliere auto’s door honderdduizenden particuliere bakfietsen niet de oplossing is.

Ze ontwikkelden een innovatief deelplatform met een high-end robuuste deelbakfiets op basis van de Urban Arrow. Met een app zodat gebruikers laagdrempelig en dichtbij huis een bakfiets kunnen huren. Na een pilot in Haarlem is Cargoroo in 2019 gestart in Den Haag en in het kader van een Europees project ook met pilots in een aantal andere Europese steden. Hiermee werd de basis gelegd voor een schaalbaar businessmodel waarbij in samenwerking met lokale overheden en partners in steeds meer steden in binnen- en buitenland de deelbakfiets geaccepteerd wordt en daar een waardevolle bijdrage levert aan de mobiliteitstransitie.

“Inmiddels geeft 70% van de Cargoroo gebruikers aan de auto te vervangen met deze ritten.”

De vraag uit de markt en vanuit de steden groeit inmiddels steeds sneller, zowel nationaal als internationaal. Dit jaar zijn oa. Amsterdam en Utrecht aan de beurt in Nederland, maar ook Leuven en Mechelen in België en Berlijn in Duitsland staat op de agenda. Voor de groei worden investeerders aangetrokken die de missie op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid ondersteunen en die geloven in de deelbakfiets als belangrijke schakel in de mobiliteitsoplossingen voor een stad. Leefbaarheid en ademruimte in de stad carried by Cargoroo.