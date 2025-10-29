Wim Peters Kwekerijen, een innovatieve grootschalige tomatenteler, en Carbyon, een ontwikkelaar van direct air capture-technologie (DAC), werken samen om te demonstreren hoe tomaten gekweekt kunnen worden met circulaire CO₂ die uit de omgevingslucht is afgevangen. In een kas bij het Field Lab van Carbyon in Eindhoven worden tomatenplanten rechtstreeks gevoed met deze circulaire CO₂. Deze samenwerking markeert een belangrijke stap in het vervangen van fossiele CO₂ door duurzame CO₂ uit de lucht, met als verder liggend doel om de kosten te verlagen en de huidige uitdagingen in de CO₂-toeleveringsketen te omzeilen.

Bij traditionele kasteelt wordt extra CO₂ gebruikt als essentiële voedingsstof om de productie van suikers voor gewasgroei te versnellen en zo de opbrengst te verbeteren. Tomaten hebben typisch 30 kilogram CO₂ per vierkante meter per jaar nodig. Momenteel komt deze CO₂ voornamelijk uit fossiele bronnen: ofwel door ter plaatse aardgas te verbranden, ofwel via fossiele toeleveringsketens. Het gebruik van warmtekrachtkoppeling (WKK) verhoogt al de energie-efficiëntie en zet de bijbehorende CO₂-uitstoot nuttig in. Om de duurzaamheid van de teelt verder te verbeteren, werken Carbyon en Wim Peters Kwekerijen samen om fossiele CO₂ te vervangen door een klimaatneutraal alternatief.

In het Field Lab van Carbyon in Eindhoven groeien tomatenplanten in een kasomgeving waar atmosferische CO₂, afgevangen door het DAC-systeem van Carbyon, direct aan de planten wordt toegevoerd. Dit gesloten systeem toont niet alleen een nieuwe manier om kasomgevingen te verrijken zonder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen, maar laat ook het potentieel van DAC zien voor de ondersteuning van CO2-neutrale voedselproductie.

Voor Wim Peters Kwekerijen sluit dit partnerschap naadloos aan bij hun missie om te evolueren naar fossielvrije teelt met oog voor natuur en samenleving. Op hun locatie in Someren, in het zuiden van Nederland, beschikken ze over een innovatiekas waar ze experimenteren met nieuwe technologieën en teelttechnieken om duurzamer te worden. De volgende stap in de samenwerking is het vervangen van fossiele CO₂ door een DAC-systeem van Carbyon ter plaatse.

“Dit partnerschap is het begin van het opschalen van deze innovatie in de landbouw voor klimaatbewuste teelt,” aldus woordvoerder Wim Peters van Wim Peters Kwekerijen. “Lokaal gewonnen CO₂ stelt ons in staat om gezonde, lokale voeding te telen met een betrouwbare toevoer van groene CO₂.”

De tomaten in het pilotproject gedijen al onder het nieuwe systeem. Het demonstratieproject loopt door tot 2025 en 2026, waarbij resultaten en geleerde lessen worden gedeeld met de partners om de technologie verder uit te rollen in de kassen van Wim Peters.

“Dit project is een mijlpaal voor zowel klimaattechnologie als landbouw,” zei Hans De Neve, oprichter van Carbyon. “In plaats van CO₂ uit te stoten om plantengroei te ondersteunen, recyclen we het uit de lucht – en maken we van een probleem een hulpbron. Ik ben ontzettend trots dat onze eerste tonnen afgevangen CO₂ al worden gebruikt voor de tomaten van Wim Peters.”