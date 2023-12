Vanaf vandaag gaat de nieuwste Campina-vrachtwagen – die rijdt op groene stroom opgewekt door Campina-boeren – de weg op. Het is de eerste gekoelde elektrische vrachtwagen in Nederland. Logistiek dienstverlener Simon Loos zorgde voor de ontwikkeling en uitvoering van dit initiatief. De elektrische vrachtwagen zal voornamelijk gekoelde, dagverse producten gaan vervoeren vanuit de FrieslandCampina-productielocatie in Maasdam naar het distributiecentrum van PLUS in Barendrecht. De introductie van de vrachtwagen draagt bij aan het doel van FrieslandCampina om in 2050 netto klimaatneutrale zuivel te produceren.

Aniruddha Kusurkar, managing director Consumer Dairy Netherlands bij FrieslandCampina: “We zijn ontzettend trots dat onze eerste elektrische vrachtwagen vandaag de weg op gaat. Met ons zuivelmerk Campina zetten wij ons in voor een betere morgen: voor een betere ochtend én een betere toekomst. Met deze gekoelde e-truck stoten we minder CO2 uit. Zo zijn we een stap dichterbij het behalen van onze klimaatdoelen.”

Verminderen uitstoot

De elektrische vrachtwagen zal voornamelijk dagverse zuivel gaan vervoeren tussen de productielocatie van FrieslandCampina in Maasdam en het distributiecentrum van PLUS in Barendrecht. De vrachtwagen wordt opgeladen in Maasdam met groene stroom die is opgewekt door Campina-boeren. De inzet van de vrachtwagen leidt tot ongeveer vijftig ton CO2-besparing per jaar. Het is de ambitie van FrieslandCampina om in de toekomst meer elektrische vrachtwagens in te zetten.

Tony Vendrig, directeur Supply Chain PLUS Retail: “Bij PLUS werken we aan het verlagen van onze impact op het milieu en vinden het belangrijk dat onze leveranciers hier ook aandacht voor hebben. We zijn dan ook blij met dit mooie initiatief van FrieslandCampina, waardoor we gezamenlijk een stap zetten richting het verminderen van de CO2 uitstoot.”

Facts & figures

De elektrische vrachtwagen die voor Campina rijdt, is een Volvo FH met een netto beschikbare batterijcapaciteit van 380 kWh. Het duurt ongeveer anderhalf uur voordat de batterij volledig is opgeladen. Met een volle batterij heeft de vrachtwagen een actieradius van 250 km en de oplegger van de vrachtwagen wordt ook gekoeld met de batterij. De elektrische vrachtwagen heeft voldoende laadvermogen voor een volle vrachtwagen met zuivel.

Op weg naar klimaatneutraal

FrieslandCampina stelt in zijn klimaatplan als ambitie om in 2050 netto-klimaatneutraal zuivel te produceren. De zuivelonderneming streeft naar het verminderen van broeikasgasemissies in de eigen productieketen met 63% in 2030 ten opzichte van 2015. Op de leden-melkveebedrijven wil de organisatie in dezelfde periode een reductie van 33% bereiken, en in het overige deel van de toeleveringsketen streven ze naar een vermindering van 43%. Steeds meer Campina-boeren zijn ook energieboer: ze wekken groene stroom op uit wind, zon en mest. Er liggen al meer dan een miljoen zonnepanelen op de daken van de Campina-boerderijen en er staan 213 windmolens en 45 mestvergisters op erven. De groene boerenstroom wordt gebruikt voor de productie van alle Nederlandse Campina-producten en vanaf december dus ook voor het laten rijden van de zwaargewicht gekoelde elektrische vrachtwagen.