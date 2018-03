C&A ondertekent UN Women’s Empowerment Principles

Wereldwijd moderetailer C&A is trots te laten weten dat zij de Women’s Empowerment Principles (WEP) van de Verenigde Naties heeft ondertekend.

Ter gelegenheid van de internationale vrouwendag beschrijft Alain Caparros, CEO van C&A Europa, de inzet van C&A voor gendergelijkheid als kernbeginsel van C&A’s bedrijfscultuur. “Gendergelijkheid en ‘empowerment’ van vrouwen zijn uiterst belangrijk voor C&A. Vrouwen zijn de drijvende kracht achter ons merk: 80% van onze medewerkers is vrouw. Dit percentage is ongeveer hetzelfde bij de medewerkers in onze supply chain en ook bij de klanten die bij ons shoppen. WEP zal ons helpen om gendergelijkheid verder te implementeren in onze organisatie en in de supply chain.”



C&A heeft wereldwijd ongeveer 60.000 mensen in dienst. De producten worden vervaardigd in meer dan 2.400 fabrieken van leveranciers in 40 landen over de hele wereld, met meer dan 1 miljoen medewerkers, voornamelijk vrouwen. “We erkennen dat veel vrouwen over de hele wereld geconfronteerd worden met discriminatie en structurele barrières die hun succes belemmeren. Om dit aan te pakken, werken we nauw samen met onze Corporate Foundation om sterke, veerkrachtige gemeenschappen te creëren en om de vele vrouwen die onze producten maken in de supply chain te ondersteunen’’, aldus Kate Heiny, Head of Global Sustainability bij C&A.

Bij het ondertekenen van WEP committeert C&A zich aan de volgende zeven principes:

Support gendergelijkheid vanuit de organisatie. Behandel alle vrouwen en mannen op het werk eerlijk – respecteer en ondersteun mensenrechten en discrimineer niet. Verzeker de gezondheid, veiligheid en het welzijn van alle vrouwen en mannen. Bevorder opleiding, training en professionele ontwikkeling voor vrouwen. Implementeer bedrijfsontwikkeling, supply chain- en marketingpraktijken die vrouwen krachtiger maken. Bevorder en bepleit gelijkheid door bedrijfsinitiatieven. Meet en publiceer publiekelijk over de voortgang om gendergelijkheid te bereiken.

C&A Foundation, de corporate foundation van het bedrijf, werkt aan gendergelijkheid in de kledingindustrie. Zowel C&A als de C&A Foundation geloven sterk dat, om de mode industrie fundamenteel in een “force for good” te veranderen, gender ongelijkheid en geweld tegen vrouwen moeten worden aangepakt. In elk van haar filantropische programma’s werkt de C&A Foundation samen met partners die de stem van vrouwen laten horen en die de leiderschapsvaardigheden en capaciteiten van vrouwen stimuleren. De C&A Foundation helpt deze partners de besluitvorming in de supply chain te beïnvloeden.

In 2015 ondertekende C&A het United Nations Global Compact (UN Global Compact), ’s werelds grootste duurzaamheidsinitiatief voor bedrijven. Hiermee committeerde C&A zich aan de tien universeel aanvaarde principes die zich richten op mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie, en onderneemt C&A acties die de maatschappelijke doelen bevorderen.