C&A goed op weg om de ambitieuze “2028 Global Sustainability Strategy” te implementeren

Moderetailer C&A heeft vandaag de lancering aangekondigd van haar nieuwe “2028 Global Sustainability Strategy” voor belangrijke markten in Europa, Brazilië, Mexico en China. Tevens meldt C&A ook, terugkijkend op voorgaande jaren, dat de meeste doelen die zij voor 2020 had gesteld, zijn bereikt. Dit is beschreven in C&A’s nieuwste Global Sustainability Report, dat vandaag wordt gepubliceerd.

C&A’s sterke nalatenschap met betrekking tot het behalen van haar doelstellingen, heeft het bedrijf in staat gesteld om meer gedurfde, scherpere en zelfs ambitieuzere doelen voor 2028 te definiëren. Een nog grotere focus op circulariteit. Als één van de marktleiders die de afgelopen jaren een voorsprong heeft genomen op het gebied van het gebruik van duurzamere materialen, heeft C&A nu nieuwe belangrijke doelen gesteld voor haar activiteiten in Europa:

Uiterlijk 2028, 100% van de kernmaterialen duurzamer inkopen

Circulariteitsprincipes innoveren en verbinden om zo de levensduur van 7 van de 10 producten te verlengen; uiterlijk 2028.

Uiterlijk 2028 50% van het single-use plastic in winkels, de online shop en supply chain vervangen door duurzame alternatieven.

In de afgelopen vijf jaar heeft C&A belangrijke stappen gezet om duurzaamheid van een nichethema tot een mainstream-thema te transformeren, door het voor consumenten gemakkelijker te maken om voor duurzame mode te kiezen. De nieuwe strategie onderstreept de betrokkenheid van de retailer om op de ingeslagen weg verder te gaan en nog duurzamer te worden.

Giny Boer, CEO van C&A Europa, zei: “We nodigen onze klanten uit “to wear the change” – met modieuze, betaalbare en verantwoord gemaakte kleding. Recente resultaten laten zien dat onze klanten samen met ons de reis naar een duurzamere modewereld willen maken. Daarom zijn we blij nieuwe ambitieuze doelstellingen aan te kunnen kondigen.”

Het meest recente Global Sustainability Report bevestigt dat C&A nog steeds één van de grootste afnemers van gecertificeerd biologisch katoen ter wereld is. Andere hoogtepunten uit het rapport zijn (C&A Global):

Toegenomen gebruik van duurzamer katoen, van 53% in 2016 naar 96% in 2020 – de retailer heeft bijna de doelstelling van 100% bereikt.

In 2020 gebruikte C&A 68% meer duurzame grondstoffen, waarmee het haar doel niet alleen bereikte, maar met 1% overschreed.

C&A heeft op het gebied van circulariteit blijk gegeven van blijvend leiderschap in de sector en heeft in 2020 de allereerste Cradle to Cradle CertifiedTM Platinum denimstof geproduceerd. C&A leidt de mode-industrie naar circulaire mode met meer dan vier miljoen Cradle to Cradle CertifiedTM-producten die tot nu toe op de markt zijn gebracht.

Terwijl C&A haar eerder gestelde doelen afvinkt, gaat de belangrijke missie van de retailer verder met het identificeren en inkopen van duurzamere grondstoffen, het zoeken naar innovatieve oplossingen en het verbeteren van de duurzaamheid van kleding om circulaire mode de norm te maken.

“We zijn er trots op dat we de meeste van onze duurzaamheidsdoelstellingen voor 2020 hebben behaald. Dit legt de basis voor een nog ambitieuzere strategie en brengt ons verder in ons streven om van duurzame keuzes het nieuwe normaal te maken”, zegt Aleix Busquets Gonzalez, Director of Global Sustainability bij C&A.