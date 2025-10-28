Nieuwe gegevens die vandaag zijn gepubliceerd, tonen aan dat C40-steden nu 21 miljoen goede, groene banen bieden. Dit zet C40-burgemeesters op koers om hun doel te bereiken: het creëren van 50 miljoen van dergelijke banen tegen 2030. Amsterdam en Rotterdam behoren tot de C40-steden.

De nieuwste mijlpaal, aangekondigd voorafgaand aan de C40 World Mayors Summit 2025 in Rio de Janeiro volgende week, laat zien hoe door steden geleide klimaatactie niet alleen de uitstoot vermindert, maar ook inclusieve economische groei stimuleert en levens verbetert.

C40 Cities, een groep van bijna 100 van ’s werelds grootste steden, verenigd in een rechtvaardige en billijke aanpak van de klimaatcrisis. De inwoners en werknemers van C40-steden – meer dan 900 miljoen mensen – zijn goed voor bijna de helft van het wereldwijde bbp. Van het energiezuinig transformeren van huizen, scholen en werkplekken tot het leveren van ultramoderne, schone openbaarvervoersystemen die de lucht die we inademen verbeteren, en het weerbaarder maken van buurten tegen de ergste gevolgen van klimaatverandering: burgemeesters gebruiken hun bevoegdheden al om groene banen te creëren en deze kansen voor iedereen toegankelijk te maken.

C40 definieert goede groene banen als banen die bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het beschermen van de natuur en het verbeteren van het welzijn. Ze bieden eerlijke lonen, veilige werkomstandigheden en stabiele werkgelegenheid. Dit laat zien hoe het aanpakken van de klimaatcrisis levens kan verbeteren, kansen kan creëren en kan voorzien in de directe behoeften van mensen.

De toezegging om 50 miljoen goede groene banen te creëren werd voor het eerst gedaan tijdens de C40 World Mayors Summit in 2022 in Buenos Aires. Deze update voor 2025 wordt gepubliceerd terwijl burgemeesters zich voorbereiden om elkaar opnieuw te ontmoeten in Rio de Janeiro, dit keer tegen de achtergrond van recordhitte, toenemende klimaatimpact en een veranderend geopolitiek landschap.

Ondanks deze uitdagingen hebben burgemeesters van C40-steden klimaatactie gestimuleerd die bijdraagt ​​aan:

Het creëren van meer dan 13,5 miljoen directe groene banen, waaronder functies in hernieuwbare energie, schone bouw en duurzaam transport.

Het behouden van 7,6 miljoen indirecte groene banen in toeleveringsketens die de groene economie ondersteunen.

Het leveren van tastbare voordelen voor lokale bewoners, met name in sectoren waar steden de meeste macht hebben om te handelen, zoals afvalbeheer, transport, bouw en energie.

C40-burgemeesters blijven aantonen dat stedelijke klimaatactie meer banen creëert dan de gebruikelijke aanpak, en voortdurende investeringen in programma’s voor personeelsontwikkeling maken deze kansen voor iedereen toegankelijk.

Burgemeester van Londen en medevoorzitter van C40 Cities, Sadiq Khan: “Het helpen creëren van goede, goedbetaalde groene banen is een van de krachtigste dingen die we kunnen doen om een ​​eerlijkere, groenere en veerkrachtigere toekomst te creëren. Ik ben er trots op dat C40-steden ambitie omzetten in actie, wat bewijst dat klimaatleiderschap op stadsniveau concrete resultaten oplevert, met name voor onze meest kwetsbare gemeenschappen.

“Met het oog op COP30 moeten we voortbouwen op dit momentum. Steden lopen voorop, maar we kunnen het niet alleen. We hebben nationale overheden en financiële instellingen nodig die net als steden het voortouw nemen en investeren in de vaardigheden en banen die bijdragen aan een duurzame transitie voor iedereen.”

Het nieuwe rapport van vandaag, ‘Global Good Green Jobs in C40 Cities’, ontwikkeld door C40 Cities in samenwerking met Circle Economy, brengt groene werkgelegenheid in kaart in 81 wereldwijde megasteden. De bevindingen bevestigen dat door steden geleide klimaatactie bijdraagt ​​aan meer economische kansen door banen te creëren voor inwoners. Meer dan 10% van alle werkgelegenheid in deze steden is nu groen, waarbij burgemeesters investeringen versnellen in:

Afvalbeheer: 80% van de banen in de sector is nu groen, omdat steden universele afvalinzameling bereiken en de hoeveelheid afval die op de stortplaats terechtkomt verminderen.

Transport: 32% groene banen, gedreven door uitbreiding van het openbaar vervoer en elektrificatie.

Bouw: 22% groene banen, aangewakkerd door decarbonisatie van gebouwen.

Energie: 28% groene banen, als gevolg van de snelle verschuiving naar schone energie.

Groene banen groeien ook sneller dan de totale werkgelegenheid, wat de economische voordelen van ambitieuze stedelijke actie aantoont. Belangrijk is dat ongeveer 80% van de totale banen momenteel niet ‘groen’ is, maar de potentie heeft om in de toekomst groene banen te worden, naarmate andere Industrieën worden geëlektrificeerd, waardoor hun activiteiten worden aangedreven door hernieuwbare energie, afval wordt verminderd of andere duurzame praktijken worden toegepast.

Burgemeester van São Paulo, Ricardo Nunes: “De stad São Paulo is onlangs erkend als een wereldwijde referentie op het gebied van het creëren van groene banen en de implementatie van innovatief milieubeleid. Dit is een gebied dat ons motiveert en waaraan het stadhuis van São Paulo aanzienlijke inspanningen levert.

Een prominent voorbeeld is Sampa+Rural, het grootste programma voor stedelijke landbouw in Brazilië, dat landbouw, gezonde voeding en ecotoerisme succesvol integreert en tegelijkertijd de lokale bestaansmiddelen ondersteunt. Het programma, dat in 2022 van start ging, heeft al meer dan 4100 initiatieven op het gebied van landbouw, ecotoerisme en gezonde voedselsystemen in de stad geïdentificeerd en gestimuleerd.”

Mark Watts, uitvoerend directeur van C40 Cities: “Dit is precies het soort leiderschap dat de wereld nu nodig heeft.”

Terwijl anderen praten, leveren burgemeesters tastbare, meetbare vooruitgang die bijdraagt ​​aan een eerlijkere, groenere toekomst. Steden spelen een centrale rol bij het stimuleren van een rechtvaardige transitie, en deze banen bewijzen dat klimaatactie mensen en lokale economieën ten goede komt.

Ivonne Bojoh, CEO van Circle Economy: “Het is geweldig om te zien dat de reikwijdte van het onderzoek naar groene banen wordt uitgebreid naar meer steden wereldwijd, met name die in India.

Er is nog meer werk te doen om de transitie in alle sectoren te versnellen en de werkgelegenheid te stimuleren, niet alleen in de kerngebieden van de groene economie, zoals reparatie, afvalinfrastructuur en -beheer, duurzame energie en openbaar vervoer, maar ook in de ondersteunende sectoren die deze ondersteunen.

Ik hoop dat in toekomstige edities van dit belangrijke wereldwijde rapport meer steden zich bij dit initiatief aansluiten en hun werkgelegenheidsgegevens delen. Ik kijk ook uit naar meer publiek-private initiatieven die goede, groene banen creëren, ondersteund door financiële instellingen die innovatieve en baanbrekende ondernemers in staat stellen groene bedrijven op te zetten, en door onderwijssystemen die de volgende generaties voorbereiden op een regeneratieve economie.”

De gegevens benadrukken echter ook de gender- en gelijkheidskloof die nog steeds wordt aangepakt: mannen bekleden momenteel wereldwijd ongeveer 60% van de groene banen, terwijl vrouwen zich concentreren in bijvoorbeeld de gezondheidszorg en het onderwijs. Deze sectoren zijn essentieel voor de groene economie, maar worden vaak onderschat. De verdeling van banen onder jonge werknemers weerspiegelt dezelfde structurele genderkloof. Informele werknemers, die wereldwijd meer dan 60% van de werkgelegenheid uitmaken, zijn ook essentieel voor de groene transitie en het is cruciaal om te zorgen voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden. Het aanpakken van deze kloof en het uitbreiden van de kansen voor jongeren zal cruciaal zijn om het volledige economische en sociale potentieel van de groene transitie te benutten.

Er zijn al talloze voorbeelden van steden die al gelijkheid inbouwen in hun streven naar groene banen, waaronder Londen dat 6500 werknemers opleidt via de Green Skills Academy van de stad, Freetown dat meer dan 1000 groene banen creëert via het stedelijke herbebossingsinitiatief “Treetown”, het opschalen van de installatie van zonne-energie in informele nederzettingen in Rio de Janeiro en het versterken van informele werknemers in Quezon City om hun bescherming te verbeteren. en arbeidsomstandigheden en breiden hun rol in groene sectoren uit, en bereiden de beroepsbevolking voor op de vraag naar banen in de snelle overgang naar elektrisch vervoer in Philadelphia.

Burgemeester Joy Belmonte van Quezon City: “Quezon City is vastbesloten een groenere en inclusievere economie te creëren waar niemand achterblijft.

“Door middel van ons uitvoerend besluit over goede groene banen en onze verordening over de informele economie verankeren we eerlijkheid en kansen in klimaatactie, en zorgen we ervoor dat fatsoenlijke, groene bestaansmiddelen toegankelijk zijn voor gemarginaliseerde bevolkingsgroepen, met name informele werknemers.

“Door gedurfd beleid te combineren met sterke datasystemen, zijn we er trots op samen te werken met C40 om de voortgang in kaart te brengen naar een toekomst waarin klimaatambitie waardigheid, gelijkheid en veerkracht voor iedereen creëert.”

Brian Motherway, hoofd van het Bureau voor Energie-efficiëntie en Inclusieve Transities van het Internationaal Energieagentschap: “Met de juiste investeringen in schone energie en vaardigheidstraining kunnen energietransities een belangrijke motor zijn voor werkgelegenheid.

Dit onderzoek herinnert ons eraan dat steden een centrale rol spelen in het waarborgen van de toegankelijkheid van energie-educatie en -training op lokaal niveau en het leiden tot fatsoenlijke werkgelegenheid in energieberoepen waar veel vraag naar is.

“We kijken ernaar uit om te blijven samenwerken met vooraanstaande burgemeesters, nationale overheden, de industrie, vakbonden en andere belangrijke belanghebbenden om eerlijke en inclusieve energietransities voor werknemers en gemeenschappen te waarborgen.”

Moustapha Kamal Gueye, directeur van het Priority Action Programme voor rechtvaardige transities bij de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO): “Klimaatactie is niet alleen een milieu-impuls, het is een kernthema van sociale rechtvaardigheid, en groene banen zijn een essentieel onderdeel van een rechtvaardige transitie – zoals dit onderzoek aantoont.

“Steden kunnen essentiële bondgenoten zijn van nationale overheden, bedrijven en werknemers bij het bevorderen van de sociale dialoog en het waarborgen dat deze banen voldoen aan fundamentele arbeidsnormen.

“We waarderen deze solide inzet van ’s werelds grootste steden, evenals de betrokkenheid van C40 Cities bij de Global Coalition for Social Justice, en we kijken ernaar uit om samen te blijven werken aan een werkelijk rechtvaardige transitie.”

Ondanks deze indrukwekkende vooruitgang zijn burgemeesters zich ervan bewust dat er nog veel werk te verzetten is om hun belofte van 50 miljoen goede groene banen tegen 2030 waar te maken. Daarom zullen burgemeesters van C40 tijdens de World Mayors Summit in Rio de Janeiro, waarmee een historische COP30 wordt geopend, met een duidelijke focus op de overgang van onderhandeling naar implementatie, oproepen tot gecoördineerde actie om de financiering voor door steden geleide beleidsmakers op te schalen.

Maatregelen nemen, vaardigheidstrainingen en maatregelen voor een rechtvaardige transitie versterken, de kloof tussen mannen en vrouwen en inclusie op het gebied van groene werkgelegenheid dichten en de centrale rol van steden bij het stimuleren van de wereldwijde klimaat- en economische vooruitgang erkennen.