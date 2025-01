Business Park Amsterdam Osdorp fase 2 heeft de hoogste duurzaamheidscertificering ‘Outstanding’ behaald volgens de BREEAM-NL Gebied beoordelingsrichtlijn van Dutch Green Building Council (DGBC). Business Park Amsterdam Osdorp is een ontwikkeling van innovatieve gebiedsontwikkelaar SADC en gemeente Amsterdam. Dit is de tweede keer dat SADC deze prestigieuze certificering ontvangt, na de accreditatie van Schiphol Trade Park in 2023. Het keurmerk bevestigt de ambitie van SADC om duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen te ontwikkelen, ook wel Werklandschappen van de Toekomst genoemd.

De beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0 beoordeelt gebieden op basis van zes duurzaamheidscategorieën, zoals klimaatadaptatie, sociale samenhang en gezondheid. Dit maakt het tot een toonaangevend toetsingskader voor het verduurzamen van gebieden in Nederland.

Rudy van der Helm, manager Ontwikkeling en Beheer bij DGBC: “Het is knap om te zien hoe SADC haar ambitie om duurzame bedrijventerreinen te ontwikkelen nastreeft. Door twee van de hoogst scorende certificaten te behalen met een ‘Outstanding’ kwalificatie voor BREEAM-NL Gebied laat SADC zien dat ze het proces van verduurzamen nog beter in hun vingers hebben gekregen. Dit behaalde succes voor Business Park Amsterdam Osdorp fase 2 benadrukt hun toewijding aan duurzame en toekomstbestendige gebiedsontwikkeling en toont de kracht van samenwerking en innovatie in het realiseren van Werklandschappen van de Toekomst.”

Anders kijken is anders doen

Business Park Amsterdam Osdorp fase 2 is het eerste bedrijventerrein in Amsterdam met deze certificering. Het tweede deelgebied dat nu in ontwikkeling is, onderscheidt zich met een ontwerp waar duurzaamheid centraal staat. Zo worden op het park hergebruikte materialen toegepast, zoals boomstammen, lindebomen uit de Jan van Galenstraat, bruggen die eerst elders waren geplaatst, en is er een focus op een natuurvriendelijke inrichting. In plaats van traditionele bouwmethoden worden bij de bouw van het bedrijventerrein innovatieve technieken toegepast, zoals geïmmobiliseerde klei. Bij de gebiedsinrichting wordt de grond niet opgehoogd of van buitenaf gebracht om de bodem zo min mogelijk aan te tasten. Ook rijden er zo minder vrachtauto’s in het gebied wat CO₂-uitstoot bespaart.

Een ander voorbeeld is de zogeheten ‘watermachine’. Dit systeem benut regenwater van de daken voor waterbeleving, koeling en ecologische beluchting. Hiermee wordt de lokale waterhuishouding slim geïntegreerd in het parkontwerp, wat bijdraagt aan klimaatbestendigheid.

Met de gekozen aanpak werd afgeweken van veel ‘standaarden’. Dat vergde van de partijen waarmee SADC samenwerkt een andere visie en leiderschap, maar resulteerde in een grote winst. Door samen anders te kijken, blijkt het mogelijk om het ook echt anders te doen.

“Duurzaamheidsinnovatie als continu proces”

Sheila van Vliet, projectmanager bij SADC: “Bij de ontwikkeling van Business Park Amsterdam Osdorp fase 2 is uitgebreid gekeken naar wat er al was. In nauw overleg met experts, is gezocht naar robuuste elementen van de leefomgeving voor de van origine akkerbouwgrond in het gebied. Ook is bij het ontwerp gekeken naar hoe het business park kan bijdragen aan de sociale samenhang in de omgeving. Dat zijn vragen waarop in het ontwerp echt mooie antwoorden worden gegeven door onder andere een waterpark en een fruitboomgaard in de openbare ruimte. Maar het werk stopt hier niet; innovatie blijft essentieel om groene, gezonde, klimaatadaptieve werklocaties te creëren.”

Dat past bij de ambitie van SADC om te werken aan Werklandschappen van de Toekomst die een positieve impact hebben op het milieu en waar mensen graag werken en verblijven.