Op 27 maart heeft de Edese gemeenteraad ingestemd met het bestemmingsplan voor het nieuwe bedrijventerrein Kievitsmeent 2 in Ede. Dit bedrijventerrein van in totaal 19 hectare is een uitbreiding van het bedrijventerrein Kievitsmeent 1 en richt zich specifiek op circulaire bedrijven. Dit zijn bedrijven die hergebruik en recycling als kerntaak hebben. Met dit plan is Ede de eerste gemeente in Gelderland die werk maakt van de ontwikkeling van een circulair bedrijventerrein.

Initiatiefnemers richten zich op circulariteit

De ontwikkeling van het bedrijventerrein is een initiatief van de lokale ondernemers HSR Verpakkingen, HBE Bouw en Heko Spanten. Deze bedrijven zijn nu gevestigd op het bedrijventerrein Kievitsmeent 1. Zij waren op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden en deze locatie biedt daarvoor voldoende mogelijkheden. Omdat de bedrijven actief zijn op het gebied van circulariteit hebben zij de ambitie uitgesproken om een circulair bedrijventerrein te ontwikkelen. Hierbij wordt ingezet op materiaalreductie, duurzaamheid en het circuleren van materialen tussen bedrijven. Dit past bij het landelijk streven richting een volledig circulaire economie in 2050. Wethouder Versteeg is blij met de ontwikkeling: ‘binnen de gemeente is er meer ruimte nodig om circulair te ondernemen. Het is goed om te merken dat Edese bedrijven hier zelf het initiatief voor nemen. De ontwikkeling van dit bedrijventerrein sluit aan bij de doelstelling om steeds minder grondstoffen weg te gooien en meer in te zetten op hergebruik.’

Ruimte nodig om circulair te ondernemen

In de circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Afval wordt dus omgezet in een grondstof. Daarmee komt een einde aan de gewoonte om te produceren, consumeren en daarna weg te gooien. Om de omslag te maken naar een circulaire economie is meer ruimte nodig: grondstoffen worden niet meer weggegooid of afgevoerd maar opgeslagen en hergebruikt. Zo is er ruimte nodig voor extra opslag en machines die afvalstromen kunnen scheiden. Nu het bestemmingsplan vastgesteld is kan gestart worden met het vervolgtraject en gaan de initiatiefnemers aan de slag met het aanvragen van benodigde vergunningen.

Pijlers voor het bedrijventerrein

De initiatiefnemers zijn blij dat ze verder kunnen met de ontwikkeling en geven aan dat het plan in samenwerking is ontwikkeld: ‘dankzij het meedenken van alle ambtenaren is het plan mooier en duurzamer geworden. Ook de omliggende buren en bedrijven hebben meegedacht aan de realisatie hiervan’. Om de plannen rondom circulariteit concreet te maken hebben de initiatiefnemers aantal pijlers voor het bedrijventerrein opgesteld:

Focus op bedrijven met circulaire activiteiten en een onderlinge connectie;

Circulair en duurzaam bouwen;

Maatschappelijke betrokkenheid;

Een duurzame inrichting van de openbare ruimte.

Met deze pijlers wordt de identiteit van het bedrijventerrein behouden. Daarnaast is er binnen de plannen extra aandacht voor de geschiedenis van Boerderij Wester Wetering, dit is een oude boerderij die op het terrein staat. Deze bijzondere boerderij was tijdens de Tweede Wereldoorlog het hoofdkwartier van het Edese verzet en kent een bijzondere geschiedenis en monumentale waarde.