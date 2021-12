Bushokje van rijst is primeur in Nederland

Burgemeester Sjoerd Potters van De Bilt nam vandaag het allereerste bushokje van rijstvlies in Nederland in gebruik. Het bushokje is bedacht en ontwikkeld door studenten van de HAN University of Applied Sciences (HAN). Het gebruik van rijstvlies als basis voor de constructie maakt het bushokje bijzonder duurzaam en circulair. Vergeleken met de productie van een traditioneel bushokje wordt een besparing van ruim 80% uitstoot van CO2 gerealiseerd.

Het sedumdak van het bushokje zorgt naast een groene en vriendelijke uitstraling ook voor de opname van CO2 en is een plek waar plantjes, insecten en vogels zich thuis voelen waardoor het bijdraagt aan de biodiversiteit. Verder is het bushokje voorzien van zonnepanelen waarmee de verlichting en de apparatuur waarmee de verkeersintensiteit wordt gemeten van energie worden voorzien.

Het uiteindelijke ontwerp is geheel modulair, flexibel en demontabel. Aan het einde van de levensduur wordt het gedemonteerd, hergebruikt of gerecycled. Het gebruik van rijstvlies als basis voor de bouw van het bushokje is een duurzame keuze. Rijstvlies komt vrij als restmateriaal bij de verwerking van rijst voor consumptie. Rijstvlies is de huls rondom een rijstkorrel die wordt verwijderd voordat rijstkorrel voor consumptie in de winkel ligt. Er is voor deze biobased grondstof dus geen aparte landbouwgrond nodig.

Het bushokje staat in de Bilt, halte Houdringe. Gemeente De Bilt is enthousiast over deze innovatie en maakte de plaatsing op deze plek mogelijk. Burgemeester Potters over het initiatief: “Naast dit circulaire bushokje gaan we ook duurzame lantaarnpalen plaatsen langs een fietspad in onze gemeente. Met dit soort voorbeelden hopen we ook ondernemers en inwoners te inspireren om een bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst.”

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers voor de ontwikkeling van het circulaire bushokje zijn de bedrijven OFN en Sweco Nederland. Zij daagden studenten van de HAN uit om een bushokje te ontwikkelen dat bijdraagt aan de landelijke doelstellingen om in 2030 maar liefst 50% minder primaire grondstoffen (mineralen, metalen en fossiel) te gebruiken. Uiteindelijk moet dat in 2050 leiden tot een volledig circulair Nederland. “Wij gebruiken rijstvlies en andere biobased en circulaire grondstoffen als materiaal is voor verkeersborden en banken in de openbare ruimte. Deze duurzame innovaties zijn voor iedereen goed zichtbaar. Daarom werkt het als een vliegwiel voor mensen om erin te geloven dat het mogelijk is om volledig circulair te zijn in 2050”, zegt Mark Hofman van OFN. In het ontwerp is ook rekening gehouden met apparatuur voor het meten van verkeersintensiteit. “Deze bushokjes geven daardoor kansen aan gemeenten om op een efficiënte manier permanent real-time de verkeersintensiteit te meten”, aldus Emiel Meijers van Sweco.

Prijswinnend ontwerp

Het ontwerp van het circulaire bushokje won in 2020 de eerste prijs tijdens de Cleantech Battle. In de jaarlijkse Cleantech Battle strijden onderwijsinstellingen uit Oost- en Midden Nederland om de beste duurzame technologische ontwikkeling. De jury roemde het totaalconcept en de brede toepasbaarheid in Nederland: “Een uniek concept ontworpen voor een duurzame, circulaire, milieuvriendelijke (biobased) en multi-inzetbaar bushokje dat goed past in het straatbeeld van de toekomst.”