Waste-to-product bedrijf Renewi introduceert als eerste een automatische afvalscanner. Schiphol is de eerste klant die deze innovatie in gebruik neemt. De scanner geeft inzicht in de samenstelling van restafvalstromen op productniveau. Als onderdeel van haar Circulair Operatieprogramma versnelt Schiphol hiermee haar ambitie om restafval structureel te verminderen en recyclingpercentages te verhogen.

Grote volumes, grote verantwoordelijkheid

Schiphol omvat tienduizenden vierkante meters aan terminals, horeca en kantoren. Daarbij ontstaan grote hoeveelheden afvalstromen: van plastic verpakkingen en sinaasappelschillen tot bouw- en sloopafval. Die schaal brengt een duidelijke verantwoordelijkheid met zich mee om zorgvuldig met afval om te gaan. De luchthaven wil tegen 2030 haar recyclingpercentage aanzienlijk verhogen en bijdragen aan afvalreductie, lagere CO₂-uitstoot en behoud van grondstoffen.

Van handmatig naar geautomatiseerd scannen

Tot nu toe werden alle afvalscans op Schiphol handmatig uitgevoerd. Hoewel deze van belang blijven omdat ze bijdragen aan bewustwording, is het arbeidsintensief en moeilijk schaalbaar. Waar handmatige scans een volledige dag in beslag zouden nemen, scant de automatische scanner drie 660-litercontainers in slechts 45 minuten. Daarnaast genereert het systeem automatisch een rapportage, waardoor Schiphol direct beschikt over actuele, nauwkeurige data om beter te scheiden en processen te optimaliseren.

Datagedreven sturen op minder restafval

Dankzij de automatische scanner beschikt Schiphol nu over grote hoeveelheden gedetailleerde inzichten in materiaalsoorten, vervuilingsgraden en kansen voor hergebruik. Deze informatie wordt gebruikt om het inkoopbeleid te verbeteren – bijvoorbeeld door materialen die moeilijk of niet recyclebaar zijn niet langer in te kopen, waardoor ze ook niet meer als restafval eindigen. Daarnaast helpt de data bij het optimaliseren van afvalprocessen, het informeren van medewerkers en het versterken van samenwerking met recyclingpartners.

“Met deze automatische afvalscanner zetten we een belangrijke stap om Schiphols recyclingpercentage te verhogen,” zegt Naomi Landman, CCO van Renewi. “Door inzicht te krijgen in de samenstelling van afvalstromen kunnen we gerichter sturen op het verminderen van restafval en het verhogen van hoogwaardige recycling. Dit type innovaties is essentieel om de circulaire ambities van onze klanten waar te maken.”

“Op Schiphol herontwerpen we de manier waarop materialen door onze luchthaven stromen – van inkoop en retail tot operatie en afvalverwerking”, zegt Denise Pronk, Head of Sustainability van Royal Schiphol Group. ”Onze circulaire aanpak richt zich op het vermijden van onnodig materiaalgebruik, het kiezen van duurzame alternatieven, het verlengen van de levensduur van producten en het veilig terugbrengen van materialen in het systeem. Daarmee verkleinen we de hoeveelheid afval die ontstaat en reduceren we onze CO₂-voetafdruk. De automatische afvalscanner versterkt dit werk door gedetailleerd inzicht te geven in wat er in onze reststromen terechtkomt. Dat maakt gerichte acties mogelijk, versterkt de samenwerking met partners en stimuleert continue verbetering op de hele luchthaven.”

Gezamenlijk versnellen richting een circulaire luchthaven

Met deze primeur zetten Renewi en Schiphol een concrete stap vooruit in hun partnership richting een circulaire luchthaven. Door technologie in te zetten voor beter inzicht en efficiëntere verwerking wordt de weg vrijgemaakt naar hogere recyclingpercentages, lagere CO₂-uitstoot en maximaal behoud van grondstoffen.

De innovatie wordt nu als eerste op Schiphol ingezet, maar kan op termijn ook bij andere klanten van Renewi worden uitgerold.