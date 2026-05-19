Paprikapoeder, chili, komijn, thee en rijst in Nederlandse supermarkten bevatten resten van pesticiden die in de Europese Unie verboden zijn. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van voedselwaakhond Foodwatch, die 64 producten in vier landen liet testen op bestrijdingsmiddelenresten. De resultaten zijn alarmerend: 49 van de 64 geteste producten bevatten pesticideresten. In 45 gevallen gaat het om middelen die niet zijn toegelaten voor gebruik in de Europese Unie.

Alle geteste monsters van paprikapoeder, chili en komijn bevatten resten van niet-goedgekeurde pesticiden. Paprikapoeder mild van Verstegen spant de kroon. In één monster werden maar liefst 18 verschillende pesticiden aangetroffen, waarvan de helft niet is toegestaan om te gebruiken binnen de EU. De verontreinigde producten zijn verkrijgbaar bij de twee grootste supermarktketens van het land: Albert Heijn en Jumbo.

Veertien van de onderzochte producten bevatten pesticideresten boven de wettelijk toegestane grenswaarden en zouden volgens de geldende regelgeving niet in de schappen mogen liggen. Tot de aangetroffen verboden stoffen behoren onder meer de bijendodende insectenbestrijdingsmiddellen clothianidine, thiamethoxam en imidacloprid, evenals chloorfenapyr, bifenthrin, spirotetramat en het schimmelbestrijdingsmiddel isoprothiolaan.

Opvallend is dat zes van de aangetroffen verboden pesticiden in 2024 en 2025 vanuit Europese lidstaten zijn geëxporteerd naar landen buiten de EU. Dit blijkt uit officiële gegevens van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Stoffen die in Europa te gevaarlijk worden geacht voor gebruik, worden zo elders in de wereld alsnog ingezet.

Foodwatch-directeur Nicole van Gemert noemt de uitkomsten van het onderzoek onaanvaardbaar. “Pesticiden die in de EU verboden zijn, horen niet thuis in ons voedsel. We mogen ze ook zeker niet exporteren. Zowel Europese consumenten als boeren en gemeenschappen in het buitenland moeten worden beschermd.”

Supermarkten moeten volgens Foodwatch hun verantwoordelijkheid nemen door via leveranciersdruk te garanderen dat producten voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen. Daarnaast roept de organisatie de Europese Unie op een algeheel verbod in te stellen op de handel in pesticiden die niet zijn goedgekeurd voor gebruik binnen de EU.

De petitie tegen deze ‘gifboomerang’ is inmiddels meer dan 115.000 maal getekend.