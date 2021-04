Bud investeert in eigen krat en hervulbare fles

Biermerk Bud is vanaf nu verkrijgbaar in krat en hervulbare statiegeldfles. Sinds de lancering in 2019 heeft de ‘King of Beers’ in korte tijd een vaste plek in het Nederlandse bierlandschap veroverd. Bud, dat wordt gebrouwen met 100% hernieuwbare elektriciteit, versnelt met de investering in eigen hervulbare statiegeldfles op duurzaamheid. Het doel van Bierbrouwerij AB InBev, de brouwer achter Bud, is te zorgen dat in 2025 alle verpakkingen 100% circulair zijn. De Bud kratten zijn vanaf nu te koop bij de meeste supermarkten in Nederland, waarbij de kratten voorzien zijn van ‘crate cover art’ gemaakt door Nederlandse kunstenaars.

Jasper Kessels, Retaildirecteur Bierbrouwerij AB InBev: “We zijn ongelofelijk trots om met Bud de volgende stap te zetten om door te groeien binnen de Nederlandse markt. Sinds de lancering van Bud in de zomer van 2019, hebben we in anderhalf jaar tijd ruim 40 miljoen flesjes Bud verkocht. Met een frisse, internationale positionering en toegankelijkere smaak dan andere pilsmerken biedt Bud vernieuwing in de pilscategorie en spreekt het een nieuwe doelgroep aan. Bud slaat aan, daarom investeren we nu in een eigen hervulbare fles en krat. Nederland is wereldwijd het allereerste land dat Bud in krat gaat verkopen. Bud richt zich met name op consumenten tussen 18 en 35 jaar in grote steden. Het merk heeft het doel om mensen te inspireren, groots te laten denken en hun ambities na te streven We zijn dan ook trots dat vijf gerenommeerde Nederlandse artiesten ‘crate cover art’ ontwerpen ter ere van de lancering van het nieuwe Bud krat. Deze kunstcollectie lanceren we samen met het Moco Museum, waarmee we talentvolle Nederlandse artiesten een podium willen bieden”.

“Met de eigen hervulbare statiegeldfles en het krat laat Bud zien dat duurzaamheid een topprioriteit is. Bud wordt gebrouwen met 100% hernieuwbare elektriciteit en dit vermelden we ook prominent op het nieuwe krat en het etiket op de fles. De sixpack verpakkingen zijn al sinds de introductie in 2019 volledig plasticvrij, waarmee Bud een koploper is in Nederland. Een van de duurzaamheidsdoelstellingen van Bierbrouwerij AB InBev is te zorgen voor 100% circulaire verpakkingen in 2025. Met de investering in een eigen hervulbare fles en krat van Bud laten we zien dat we hier werk van maken. Met de eigen hervulbare fles en krat verwachten we dat Bud de Nederlandse pilscategorie verder gaat opfrissen.”, aldus Jasper Kessels.