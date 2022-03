Bruynzeel Storage Systems, de Europese marktleider in ruimtebesparende opslagsystemen, levert aan het Franse bedrijf Champerché verrijdbare opslagsystemen voor de teelt van groenten in leegstaande gebouwen. Het betreft een voormalige parkeergarage van 1.300m2 in een westelijke buitenwijk van Parijs (Sartrouville). Hier worden aromatische kruiden, groente en fruit verbouwd. Vertical farming maakt het mogelijk om waar ook ter wereld, in een gebouw nagenoeg elk type gewas te verbouwen. Het lange termijn doel is om de regio Parijs te helpen zelfvoorzienend te worden door het verbouwen van hoge kwaliteit vers voedsel dat duurzaam is geteeld. De ‘vertical farm’ in Parijs is inmiddels in gebruik genomen.

Vertical farming veelbelovend

Teelt van gewassen in gebouwen en in meerdere lagen boven elkaar wordt ook wel vertical farming genoemd. Het gaat hierbij om gesloten en gecontroleerde omgevingen waar gewassen met geavanceerde teeltmethoden worden verbouwd. Steeds onder dezelfde omstandigheden. Op deze manier is er 90% minder water en veel minder landoppervlak nodig (10-20x minder) dan bij traditionele landbouw. Daarnaast vindt er geen vervuiling van bodem en lucht plaats: het gebruik van pesticiden is overbodig. Door lokaal te produceren in bijvoorbeeld steden (urban farming) zijn bovendien veel minder vervuilende transportbewegingen nodig.

Champerché is een Frans bedrijf dat zich vanaf de oprichting in 2017 toelegt op stadslandbouw via vertical farming. Bruynzeel levert aan Champerché de opslagsystemen voor de stapelbare en verplaatsbare hydrocultuursystemen. Het gebruik van verrijdbare rekken garandeert een hogere opbrengst per m². Deze systemen dienen vanzelfsprekend sterk genoeg te zijn om de planten, water en ventilatieststemen te kunnen dragen.

Alexander Collot d’Escury, CEO van Bruynzeel: “Het telen van gewassen via vertical farming biedt enorm veel voordelen. Door gewassen in meerdere lagen boven elkaar te telen in gebouwen kan duurzaam, efficiënt en volledig gecontroleerd geteeld worden. In veel steden staan een groot aantal bedrijfspanden en kantoren leeg. Door met verticale landbouw deze panden te benutten ontstaat een veilige, gezonde en duurzame manier om het snelgroeiende aantal inwoners van steden van lokaal geproduceerd vers voedsel te voorzien. Wij willen met onze systemen heel graag bijdragen aan een snelle groei van deze vorm van lokale en duurzame tuinbouw door sterk de footprint te reduceren. Ons motto is ‘Creating space for a healthy planet’.”

Opslagsystemen uitstekend bruikbaar voor vertical farming

De opslagsystemen van Bruynzeel zijn vanwege hun robuustheid en efficiënt ruimtegebruik uitstekend geschikt voor vertical farming. Door legborden van gaas, LED verlichting en een waterdistributiesysteem aan een mobiel opslagsysteem toe te voegen zijn de vertical farmingsystemen tegen relatief lage kosten snel operationeel te maken. Het gebruik van verplaatsbare opslagsystemen in een geconditioneerde ruimte is essentieel voor een ​​hoge opbrengst per m².

Over Bruynzeel Storage Systems

Bruynzeel Storage Systems is marktleider op de Europese markt voor intelligente en ruimtebesparende opbergsystemen in het archief-, bibliotheek- en museumsegment. Het bedrijf uit Panningen (Noord-Limburg) groeit ook snel in opbergoplossingen in de farmaceutische industrie, industrie, retail, urban farming en ziekenhuizen. Ruimte wordt internationaal steeds schaarser en duurder. Met behulp van ruimtebesparende en mobiele opslagsystemen is het creëren van ruimte veel goedkoper, sneller en duurzamer te realiseren dan door nieuwbouw van gebouwen.

Bruynzeel Storage Systems werd in 1953 opgericht als onderdeel van de Bruynzeel groep die uitgroeide tot een internationaal toonaangevende producent van badkamers, deuren, kasten, keukens, vloeren en potloden. Bruynzeel Storage Systems is sinds de jaren 80 geprivatiseerd. Met haar ‘best-in-class’ productieproces is zij in staat om binnen de snelste productie- en levertijden opslagsystemen met een hoogwaardig design en kwaliteit te realiseren. Sinds 2021 zijn de eigen bedrijfsactiviteiten klimaatneutraal en is Bruynzeel koploper in duurzaamheid.

Naast eigen kantoren in Europa en de Verenigde Staten opereert het bedrijf via een uitgebreid netwerk van distributeurs in Afrika, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika, Noord-Amerika, Australië en Azië. Alle systemen worden geproduceerd in de fabriek in Panningen. Het bedrijf heeft meer dan 200 medewerkers en elke opbergoplossing van Bruynzeel is ontworpen en gebaseerd op de specifieke behoeften van de klant.

Sinds augustus 2021 heeft de Nederlandse participatiemaatschappij Gilde Equity Management (GEM) een meerderheidsbelang in de onderneming. Met de steun van Gilde kan Bruynzeel de uitvoering van haar internationale groeistrategie versnellen door in bestaande en nieuwe geografische markten te groeien, nieuwe veelbelovende segmenten te ontwikkelen en haar toonaangevende positie op het gebied van duurzame producten en processen te versterken. Gerichte acquisities in belangrijke geografische gebieden en segmenten maken deel uit van de groeistrategie.