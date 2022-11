Gebouwen zijn wereldwijd verantwoordelijk voor bijna 40% van de jaarlijkse CO2-uitstoot volgens de VN. De slimme mobiele opslagsystemen van Bruynzeel Storage Systems kunnen de letterlijke footprint van gebouwen met 50% verkleinen. Ten opzichte van nieuwbouw (of aanbouw) kan daarmee een reductie van 90% van de CO2-uitstoot van een gebouw worden bereikt. Bruynzeel systemen hebben de laagste CO2-footprint van de industrie. Bruynzeel, de Europese marktleider in ruimtebesparende opslagsystemen, is zelf klimaatneutraal in de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 en 2, Green House Gas protocol). Dit is onderzocht en bevestigd door Deloitte. Daarnaast heeft Bruynzeel zich gecommitteerd aan het Science Based Targets initiative (SBTi) om ‘Net Zero’ voor Scope 1,2 en 3 te bereiken voor 2045. De ambitie van Bruynzeel is om als ‘the footprint reduction company’ haar positie als meest duurzame producent in de industrie de komende jaren verder te versterken.

Alternatief voor nieuwbouw

Wanneer meer ruimte nodig is voor bedrijven, bibliotheken en musea wordt er vaak gekeken naar aanbouw, nieuwbouw of wordt additionele externe opslagcapaciteit overwogen. Regelmatig wordt de mogelijkheid om het bestaande vloeroppervlak slimmer te gebruiken en met meer dan 50% te optimaliseren over het hoofd gezien. Beter gebruik maken van bestaande vierkante meters kan enorm veel besparingen opleveren (en is ook noodzaak gezien de uitdagingen met stikstof). En tevens onnodige extra utiliteitskosten voor het verwarmen, koelen, verlichten en schoonmaken van extra oppervlakte voorkomen. Naast besparingen op investeringen, doorlooptijden voor vergunningen en bouwmaterialen en benodigde arbeidscapaciteit, is de CO2-impact die in 20 jaar zo kan worden gereduceerd aanzienlijk: tot 90%!

Duurzaamheidsambities

Bruynzeel wil altijd vooroplopen en werkt graag samen met partners en opdrachtgevers om verduurzamingsambities te realiseren en de lat steeds hoger te leggen. Een essentiële rol in de CO2-neutraliteit van de eigen bedrijfsactiviteiten (scope 1 en 2) en de doelstelling om ‘Net Zero’ van het SBTi voor 2045 te bereiken is dat alle gebruikte energie in de eigen fabriek volledig duurzaam wordt opgewekt door een groot Nederlands biogasproject en via lokale zon en windenergie.

Belangrijk onderdeel van de strategie is ook de toepassing van Bruynzeel GreenSteel®, waarmee de opslagsystemen van Bruynzeel nu al grotendeels CO2-/ klimaatneutraal zijn te maken. Bruynzeel werkt bovendien met partners in de staalindustrie samen om zo snel mogelijk met waterstof geproduceerd staal toe te kunnen passen. Tot dat moment heeft Bruynzeel als doel minimaal 50% van haar productie met Bruynzeel GreenSteel® te leveren, dat op dit moment het meest duurzame staal is door middel van geaccrediteerde certificaten.

Bruynzeel wil bedrijven en overheden daarbij stimuleren om ambitieuzere en bewijsbare duurzaamheidscriteria op te nemen in aanbestedingen om echt een verandering in gang te zetten. Daarbij stelt Bruynzeel aan al haar leveranciers steeds strengere duurzaamheidseisen.

Forse besparing van energie, water en chemicaliën

Bruynzeel is de enige speler in de industrie die een speciaal productieproces toepast met een hoog aandeel niet-verzinkte en ongeoliede materialen. Hierdoor wordt grootschalig op het gebruik van energie, water en chemicaliën in het productieproces bespaard. Op dit moment is reeds 95% van het totale staalverbruik ‘niet-verzinkt’ en ruim 75% ongeolied en dit scheelt al meer dan 50% in CO2 impact ten opzichte van de huidige standaard in de industrie, maar ook in andere industrieën waar veel staal wordt toegepast.

Alexander Collot d’Escury, CEO van Bruynzeel Storage Systems: “Duurzaamheid is al lang een onderdeel van ons DNA. Met het naar netto nul brengen van onze eigen CO2-uitstoot zetten we wereldwijd de benchmark in onze industrie. Wij kunnen klanten helpen flinke stappen te zetten om hun duurzaamheidsdoelen te behalen. Onze oplossingen kunnen bijdragen aan een ongekende reductie van 90% CO2 in vergelijking met nieuwbouw. Met de huidige problemen op het gebied van materiaal, personeelstekorten en vergunningsproblematiek is het bovendien veel goedkoper en sneller te realiseren. Onze oplossingen zijn door de steeds schaarsere en duurdere vierkante meters in Westerse landen in snel tempo steeds interessanter voor opdrachtgevers in een groot aantal internationale markten.”