Brussels Airport, Brussels Airlines, skeyes, TUI, DHL and Aviapartner ondertekenen Circular Economy Commitment

Brussels Airport ondertekende gisteren het Circular Economy Commitment, ontstaan binnen de Leerstoel Duurzame Transitie, een initiatief van Antwerp Management School en Universiteit Antwerpen. 5 toonaangevende bedrijven binnen de luchthavengemeenschap, skeyes, Brussels Airlines, TUI, DHL Aviaton en Aviapartner, hebben de Commitment ook getekend, en engageren zich om de principes van de circulaire economie binnen hun bedrijf strikt toe te passen, en concrete stappen te ondernemen om een duurzame transformatie in te zetten.

“Vandaag, meer dan ooit, moeten we actie ondernemen om onze manier van werken te verduurzamen. Onderzoek en innovatie, maar ook kennisdeling en co-creatie met alle partners in het ecosysteem zullen van cruciaal belang zijn om een groenere, duurzame luchtvaart te ontwikkelen. Dit is al vele jaren de ambitie van Brussels Airport en deze crisis is een gouden kans om samen met al onze luchthavenpartners de noodzakelijke veranderingen te versnellen. Vandaag zetten we samen al een eerste concrete stap, met de ondertekening van deze Circular Economy Commitment, om zo het circulaire economie-principe te verankeren in onze werk- en denkwijze”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company.

Johan Decuyper, CEO skeyes: “skeyes neemt zijn engagement om duurzame ontwikkelingsdoelstellingen op economisch, sociaal en ecologisch vlak te helpen realiseren ter harte. Ons Corporate Social Responsibilitybeleid steunt op verschillende pijlers. Eén van de thema’s is afvalmanagement. Begin dit jaar lanceerden we een nieuw afvalsorteringsprogramma en stelden we onszelf en onze medewerkers duidelijke doelstellingen om nog meer afval te reduceren, te sorteren en te recycleren. De toetreding van skeyes tot de Circular Economy Leadership Group is niet alleen een logische volgende stap in ons circulair denkproces maar tegelijkertijd een aansporing om daarin nog verder te gaan. skeyes zal initiatieven blijven nemen omtrent afval-, materiaal- en energiestromen. Dat we deze stap zetten samen met enkele van onze partners op Brussels Airport sterkt ons alleen maar in onze overtuiging. Samen maken we werk van een duurzamere luchtvaartsector.”

Peter Gerber, CEO van Brussels Airlines: “Luchtvaart maakt het voor vele mensen mogelijk om internationaal samen te komen, kennis te delen en krachten te bundelen. Net dat willen we ook bereiken met de ondertekening van dit Circular Economy Commitment. We willen onze kennis en ervaringen delen met de luchtvaart stakeholders en andere sectoren in België om samen onze werkwijze te verduurzamen. Brussels Airlines maakt deel uit van een sterke internationale groep die van duurzaamheid een prioriteit maakt. Succesvolle initiatieven kunnen daardoor snel gedeeld worden met andere bedrijven binnen de Lufthansa Group en zo een verschil maken op internationale schaal.”