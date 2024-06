Vandaag onthult het Brunel Solar Team haar nieuwe zonneauto Nuna 12S tijdens hun officiële car reveal in Door Open Space op de NDSM-werf in Amsterdam. De zonneauto beschikt over de zelf ontwikkelde motor XII-S met twee magneetringen. Door deze innovatieve aandrijving heeft de auto meer vermogen en kunnen kilometers efficiënter worden afgelegd. Met Nuna 12S strijdt het team van elf TU Delft-studenten van 13 tot 20 september voor de wereldtitel tijdens de Sasol Solar Challenge in Zuid-Afrika.

Met een innovatieve productiemethode heeft het team een motor ontwikkeld waarbij een magnetische binnen- en buitenring de energie opwekken. Waar reguliere elektromotoren één magneetring hebben, kan deze motor meer vermogen leveren met dezelfde hoeveelheid energie. Daarnaast bevat de motor een sterk type staal dat ook in de racesport wordt gebruikt en is de motor lichter dan voorgaande jaren. Het team heeft voor de ontwikkeling van de motor samengewerkt met specialistische partners, waaronder een magnetenspecialist. “Ieder jaar ontwikkelt het team een eigen auto met onder andere een zonnepaneel, een accu en een boardcomputer, maar bij het ontwerpen en produceren van een eigen motor zijn we in voorgaande jaren steeds tegen problemen aangelopen. Ik ben dan ook erg trots dat het ons dit jaar wel gelukt is”, zegt Willem van Overbeeke, Electrical Engineer bij het Brunel Solar Team. “Met de implementatie van de twee magneetringen hebben we dit jaar een bijzondere innovatie weten te realiseren. En we gaan er alles aan doen om met onze Nuna 12S de Zuid-Afrikaanse titel te winnen.”

Opvallend design

Naast de geavanceerde motor, heeft Nuna 12S ook een opvallend ontwerp. Dit jaar spelen de Delfts blauwe kleur en de Big Five de hoofdrol in het aanzicht van de zonneauto. “De Big Five verwijst naar onze potentiële vijfde titel in Zuid-Afrika, onze ‘vijfde ring’ om in Olympische termen te spreken. Bovendien staan deze vijf dieren allemaal symbool voor een specifieke eigenschap, zoals de olifant voor wijsheid en de neushoorn voor veerkracht. Deze karakteristieken zien we ook terug bij ons team”, zegt Cato Kral, Teamleider van het Brunel Solar Team. “Zo hebben wij de kennis in huis om steeds weer te innoveren, en kunnen wij omgaan met tegenslagen tijdens de race. We bereiden ons maximaal voor om op een veilige manier het uiterste te bereiken op het gebied van zonne-energie en mobiliteit. Daarnaast refereren we met het Delfts blauw op de auto natuurlijk naar onze TU Delft-achtergrond. Zo nemen we thuis toch een beetje mee naar Zuid-Afrika.”

Meest extreme zonnerace ooit

Vergeleken met de afgelopen jaren heeft de zonnerace van dit jaar een nog extremer format. Ditmaal racen de zonneauto’s gedurende acht dagen van Johannesburg naar Kaapstad. Ze worden geconfronteerd met enorme hoogteverschillen, strenge weersomstandigheden en drukke steden. Ook krijgen ze te maken met etappes waarvan de route slechts kort van tevoren wordt gedeeld: de zogenoemde half-blind en blind stages. Het team met de meeste kilometers na acht dagen, wint de race. Kral: “Dit jaar is alles anders. Het nieuwe format zorgt voor andere strategische overwegingen. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat je elke dag zoveel mogelijk loops rijdt, zonder de volgende dag een tijdstraf te krijgen omdat je te laat binnenkwam bij de finish? Ook moeten we rekening houden met snel veranderende weersomstandigheden en het feit dat we op openbare wegen rijden. Gelukkig leert oud-Olympisch coach Marc Lammers ons om samen te werken als een high-performance team waardoor wij tegen deze lastige omstandigheden zijn opgewassen. Ik twijfel er dan ook niet aan dat we met onze expertise, ambitie en doorzettingsvermogen een passende strategie zullen vinden om de race te winnen.”

De komende drie maanden gaat het team een test- en voorbereidingstraject in waarbij de zonneauto uitvoerig wordt getest op verschillende circuits in Nederland en het team zich kan vormen tot een echt race team. Vervolgens vertrekt de gepresenteerde Nuna 12S in augustus richting Zuid-Afrika. Ook het team gaat in augustus naar Zuid-Afrika om een deel van de route te verkennen en de allerlaatste voorbereidingen te treffen.

Over het Brunel Solar Team:

Ieder jaar wordt er een nieuw team van studenten van de TU Delft samengesteld. De studenten zetten ruim een jaar lang hun studie opzij om een zonneauto te ontwikkelen en mee te doen aan een internationale zonnerace.

Brunel is sinds 2022 de hoofdsponsor van het team. Brunel verbindt topspecialisten aan uitdagende projecten.

Het teamdoel is de wereld inspireren op het gebied van duurzame mobiliteit en innovatie.

Over de auto

Nuna 12s beschikt over een motor die door het team zelf ontwikkeld is. Het bijzondere aan deze motor is dat deze twee ringen met magneten heeft in tegenstelling tot ‘reguliere’ motoren die één ring met magneten hebben. Door de tweede ring met magneten heeft de motor meer vermogen en verwacht het team daarmee de bergen in Zuid-Afrika te kunnen trotseren.

De zonneauto bevat een vernieuwd zonnepaneel, waar nog tot aan vertrek naar Zuid-Afrika de puntjes van op de i worden gezet.

Het zonnepaneel is flexibel doordat het gemaakt is van PET materialen.

Op de bovenste sheet van het zonnepaneel (topsheet) ligt een microstructuur die ervoor zorgt dat er minder weerkaatsing van zonlicht van het paneel kaatst.

We streven er naar om minder gewicht te gebruiken bij de bekabeling van het zonnepaneel.

Over de race