“Brouwers moeten duurzaamheid omarmen”

De extreme weersomstandigheden wijzen ons op de risico’s van klimaatverandering. Het nieuwe IPCC-rapport en de VN-conferentie over klimaatverandering (COP26) benadrukken daarom de noodzaak om actie te ondernemen. Internationale bierbrouwers werden, na een sterk tweede kwartaal dit jaar, in het tweede deel van 2021 geconfronteerd met deze ontwikkelingen. Net als bij de rest van de voedings- en drankindustrie werden hun duurzaamheidsprestaties onder de loep genomen volgens analisten van de Rabobank. De zorg over duurzaamheid neemt toe bij alle belangrijke stakeholders. Hoewel veel bedrijven intern al afspraken hadden over duurzaamheid, is de externe druk van consumenten, regelgevende instanties en investeerders op brouwerijen en andere drankenproducenten toegenomen. Beleidsmakers en multilaterale organisaties zijn hun aandacht aan het verleggen van richtlijnen naar vastgelegde doelstellingen. Dit betekent dat brouwers een keuze moeten maken: actie uitstellen en inboeten aan geloofwaardigheid, óf de verandering omarmen en gebruiken om strategisch bedrijfsvoordeel te creëren.