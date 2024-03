THIS™, het snelst groeiende plantaardig vleesmerk van Groot-Brittannië wat sinds september exclusief in de schappen van Albert Heijn ligt, is partner van de Week Zonder Vlees & Zuivel. Om dit te vieren delen zij een ludieke video in de geboortemaand van Van Gogh van een stunt die zij onlangs hebben uitgevoerd in het Van Gogh Museum.

THIS™ isn’t a Van Gogh painting!

THIS™ staat bekend als een gedurfd merk dat niet bang is om de status quo uit te dagen. Ze nemen een unieke, vaak luchtige benadering, om hun plantaardige producten te promoten en om de aandacht te vestigen op het merk. In Nederland heeft elk THIS™ product op de verpakking een beeld van een rode pet met de tekst “Make plant-based great again”. Deze uitdrukking, een knipoog naar de bekende slogan “Make America Great Again”, is nu ook terug te zien in hun laatste stunt. Waarbij Van Gogh in een van zijn befaamde zelfportretten de pet met slogan draagt. THIS™, dat bekend staat om haar hyperrealistische vleesalternatieven, heeft een uitstapje gedaan naar de kunstwereld en het voor elkaar gekregen om het schilderij in het Van Gogh Museum op te hangen – zonder dat de bewaking dit door had.

Andy Shovel, Co-founder THIS™, zegt: “We wilden op onze eigen manier wat lol trappen rondom de Week Zonder Vlees & Zuivel. We realiseerde ons dat maart ook de maand is waarin Van Gogh jarig is, dus hebben we een van zijn iconische zelfportretten een moderne twist gegeven en in het Van Gogh Museum gehangen. En we zijn ermee weggekomen! Je zal het schilderij daar nu niet meer vinden maar onze worstjes gelukkig wel in een Albert Heijn bij jou in de buurt!”