In Geleen legt een consortium van bedrijven en kennisinstellingen zich toe op de ontwikkeling van volledig circulaire steriliseerbare stazakken voor soepen en sauzen. Recyclen van deze verpakkingen is nog niet mogelijk door de vele eigenschappen waaraan deze verpakkingen voor ‘natte’ voedseltoepassingen moeten voldoen.

Brightlands Materials Center

Brightlands Materials Center brengt deelnemers uit de hele waardeketen samen om hier een oplossing voor te vinden. De opgedane kennis wordt wereldwijd gedeeld, zodat voedselproducenten in de toekomst gebruik kunnen maken van circulaire verpakkingen die gerecycled kunnen worden tot nieuwe grondstof voor voedselverpakkingen.

Brightlands Materials Center is een internationaal onderzoekscentrum voor nieuwe, duurzame technologieën op het gebied van kunststoffen. De organisatie is een initiatief van TNO en de Provincie Limburg. Binnen een van haar onderzoeksprogramma’s, Circular Packaging (gecoördineerd door TNO) wordt gewerkt aan polymeren voor verpakkingsmaterialen zodat deze goed recyclebaar worden.

Recycling van voedselveilige verpakkingen

Om de recycleerbaarheid te verbeteren, moeten monomateriaalverpakkingen – verpakkingen die uit één materiaalsoort bestaan ​​- worden ontwikkeld. “Er zijn al ‘PP stazakken’ op de markt”, zegt Caroli Buitenhuis, Business & Concept Developer Circular Packaging bij Brightlands Materials Center, “maar in de praktijk voldoen ze niet aan de strenge eisen om soepen en sauzen te verpakken. De recyclingcapaciteit van PET is hoger dan de recyclingcapaciteit van voedselveilig PP en het is daarom interessant om de mogelijkheden met betrekking tot PET stazakken te verkennen.”

Een wereldprimeur

Harold Gankema, Programmamanager Circulaire Verpakkingen bij Brightlands Materials Center, legt uit wat het consortium gaat doen. “We ontwikkelen een stazak die volledig is gebaseerd op PP en een andere die volledig op PET is gebaseerd. Dat laatste is een wereldprimeur; er is nog nooit een steriliseerbaar stazakje op basis van PET geweest.”

Behoefte aan onderzoek

Europese doelstellingen op het gebied van circulariteit laten merkeigenaren en retailers geen andere keuze dan recyclebare verpakkingen te gebruiken. Het recyclaat zou idealiter herbruikbaar moeten zijn voor nieuwe verpakkingstoepassingen. Dit is echter nog niet het geval met de huidige stazakken voor natvoeding die gesteriliseerd moeten worden. Hoewel de huidige combinatie van verschillende materialen voldoet aan de vereisten met betrekking tot houdbaarheid, steriliseerbaarheid, waterdampdoorlaatbaarheid en zuurstofdoorlaatbaarheid, is het niet recyclebaar. Overheden zullen echter binnenkort een recyclebaar alternatief gaan eisen.

Deelnemers en resultaten

Het consortium start in februari 2022 en de resultaten worden eind 2023 gepresenteerd. Het delen van de opgedane kennis uit dit project met de voedings- en verpakkingsindustrie draagt ​​bij aan het grotere plaatje van een circulaire economie. Het consortium brengt partijen uit het productieproces, retailleveranciers en kennisinstellingen samen: grondstofleveranciers Indorama en SABIC, filmproducenten DuPont Teijin Films en Oerlemans Packaging Group, merkeigenaren en retailleveranciers Greenyard Prepared en Four Seasons Food, kennisinstituut Zuyd Hogeschool of Applied Sciences, en onderzoekscentrum Brightlands Materials Center.