BrewDog Nederland nu ook klimaatpositief

In navolging van de Schotse brouwerij BrewDog, die sinds 22 augustus 2020 tweemaal zoveel CO2 uit de lucht haalt dan dat zij uitstoot en daarmee klimaatpositief is, zal ook BrewDog Nederland in 2021 klimaatpositief worden. Middels een samenwerking met Nanook, Dog Dealers én Nederlandse consumenten weet Bier&cO, de Nederlandse importeur van BrewDog, deze mijlpaal te behalen. ‘Make Earth Great Again’ krijgt daarmee ook een Nederlandse invulling.

BrewDog Nederland klimaatpositief

Gabrielle Kooij, Brandmanager BrewDog bij Bier&cO: “De brouwerij van BrewDog heeft haar maatregelen genomen om klimaatpositief te worden. Maar het bier moet ook nog naar de Nederlandse consument worden gebracht, waarbij opnieuw CO2 wordt uitgestoten. Stichting Stimular, een organisatie die bedrijven helpt duurzaamheidsambities te vertalen naar concrete acties, heeft daarom de uitstoot die met al het vervoer vanuit Schotland naar de eindconsument gepaard gaat nagerekend. Vervolgens heeft Nanook, een nieuw initiatief om alle 500 miljoen Europeanen klimaatpositief te maken, geholpen bij de selectie van projecten om deze uitstoot te compenseren.”

Kooij: “De combinatie zeevracht en wegvervoer, via ons warehouse in Wognum, levert een jaarlijkse uitstoot op van 276 ton CO2, volgens Stichting Stimular. BrewDog Nederland laat 750 bomen planten via Trees For All om daarmee 150 ton CO2 te compenseren. Deze worden geplant in Oeganda en Bolivia. Trees for All rekent met gemiddeld 5 bomen om op termijn een ton CO2 vast te leggen. Daarnaast compenseren we 130 ton CO2 (iets meer dan onze uitstoot) door te participeren in het waterkracht project Malagone SHP Project van de Verenigde Naties in Minas Gerais, Brazilië. Zo wordt BrewDog Nederland zelfs klimaatpositief!”

“Maar we gaan verder: via de Dog Dealers, horecazaken die een speciale band met BrewDog hebben, bieden we gasten aan om middels het scannen van een QR-code nog eens tien bomen te planten. BrewDog Nederland is hiervoor een samenwerking aangegaan met Nanook. Op deze wijze kan elke bierliefhebber die een glas BrewDog bier drinkt een maand lang – gratis! – klimaatpositief zijn.”

Voor een betere planeet – waarop beter bier gebrouwen wordt

Bij BrewDog gelooft men dat de wereld verbeterd kan worden met elk glas craft bier, zeker als dat gebrouwen wordt in een emissievrije brouwerij. James Watt, mede-oprichter van BrewDog: “Lang dachten wij dat we bij BrewDog er alles aan deden om de planeet te redden. Maar na een ontmoeting met David Attenborough, waarin hij vertelde over de gevaren van klimaatverandering, realiseerden wij ons dat we bij lange na niet genoeg deden. Sterker nog: dat wij veel te veel bijdroegen aan het existentiële gevaar dat onze planeet en haar bewoners bedreigt. De wetenschap is er duidelijk over: we slaapwandelen richting de afgrond, en tenzij er serieus werk wordt gemaakt van het reduceren van CO2 uitstoot, de gevolgen desastreus zullen zijn. Er wordt veel geluld, maar weinig gedaan.”

BrewDog werkt voor haar CO2 beleid samen met Mike Berners-Lee. Deze professor aan de Universiteit van Lancaster is tevens directeur van Small World Consulting, gevestigd in het Lancaster Environment Center aan diezelfde universiteit. Samen met BrewDog stelde hij ‘Make Earth Great Again’ op, waarin BrewDog haar ambitie en plannen uiteenzet. Berners-Lee: “Met de resultaten en acties die in het duurzaamheidsrapport worden besproken toont BrewDog het leiderschap waaraan de wereld nu zo’n behoefte heeft.”

Over Nanook

Waarom leeft nog niet iedereen klimaatpositief? Dat bedachten de oprichters van Nanook zich en gingen op onderzoek uit. Wat bleek: mensen denken dat dit vele malen kostbaarder is dan wat het daadwerkelijk kost. Al vanaf € 0,35 per dag kan een gemiddelde Nederlander zijn of haar CO2 uitstoot uit de lucht halen met de aanplant van bomen. En dat is dan ook wat Nanook voor je doet. Wanneer jij ook besluit om klimaatpositief te gaan leven zie je stap voor stap jouw CO2 wolk kleiner worden en je bos groeien. Daarnaast krijg je tips & tricks om jouw eigen CO2 uitstoot verder te verlagen. Nanook is voor iedereen – sharing is caring – en daar word je ook nog eens voor beloond met nog meer bomen, hoe leuk is dat. Make Earth Great Again (tekst van BrewDog) is dan ook een tekst waar Nanook zich volledig bij aansluit!