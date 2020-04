BREEAM Excellent certificaat voor Hotel Boat & Co

Hotel Boat & Co, onderdeel van het Bouwinvest Hotel Fund, is door de Dutch Green Building Council (DGBC) gecertificeerd met een Breeam Excellent oplevercertificaat. De beoordeling is uitgevoerd door een onafhankelijke assessor. Met een Breeam-score van 73% is Hotel Boat & Co erkend als een zeer duurzaam hotel. Hotel Boat & Co is ook volledig energieneutraal.

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) is de leidende en wereldwijd meest gebruikte methode om duurzaamheidsprestaties van bouwprojecten inzichtelijk te maken. Het zet de standaard voor best-practice in duurzaamheid.

IQNN Development, Vink Bouw en City ID ontwikkelden gezamenlijk Hotel Boat & Co in de Houthaven in Amsterdam. Hotel Boot & Co biedt een vernieuwend hotelconcept met 82 hotelappartementen, restaurant, gym en wellness. Met de architectuur van het gebouw wordt een goede verbinding gemaakt met de geschiedenis van de Spaarndammerbuurt. Het ontwerp is van Kollhoff & Pols Architecten. Techniplan Adviseurs heeft de installaties van het gebouw ontworpen en de Breeam certificering geleid.

Het Bouwinvest Dutch Institutional Hotel Fund kocht Hotel Boat & Co van de ontwikkelcombinatie. De vastgoedinvesteringsstrategie van Bouwinvest is gericht op duurzaam gecertificeerd vastgoed en vermindering van de milieu-impact. Bouwinvest heeft de doelstelling ervoor te zorgen dat in 2021 ten minste 75% van het in vastgoed geïnvesteerde kapitaal een bovengemiddeld duurzaamheidscertificaat heeft.