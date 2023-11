IMPACD Boats uit Woudsend heeft de International Boat Builder Award gewonnen. De 3D-geprinte sloep van gerecycled plastic, de IMPACD 570 is uitgeroepen tot Eco-focused Boat of the Year. Donderdag 16 november vond de negende editie van de Boat Builder Awards plaats in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. In totaal stonden 36 bedrijven uit 14 verschillende landen op de shortlist. IMPACD Boats stond in de finale naast Saffier Yachts en Sunreef Yachts. Uiteindelijk mag IMPACD Boats zich een jaar lang Boat of the Year noemen met de IMPACD 570.

De jury zei er het volgende over: “IMPACD Boats made it to the finalist stage of this category in 2022 and we’ve watched their progress since as they have taken 3D printed boats into mainstream production and sales. The 570 is IMPACD’s sixth highly practical model. Well researched sustainable practices are embedded in this start-up’s activities, making it our stand-out choice this year.”

Deze erkenning is een belangrijke stap in de groei van deze succesvolle startup. IMPACD Boats lanceerde recentelijk ook haar nieuwe, innovatieve Overstapservice waarbij ze watersporters helpen duurzamer te gaan varen in stappen. Door een IMPACD boot te er-varen, en het juiste advies varen watersporters in vijf jaar volledig duurzaam. Dit draagt bij aan de IMPACD missie voor een duurzamere watersport.