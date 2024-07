Experts in duurzaam bouwen uit 15 landen verzamelden zich gisteren in het Peninsula hotel in Londen voor de uitreiking van de BREEAM Awards 2024. Het was groot feest voor Nederland. In maar liefst 5 categorieën won een Nederlandse inzending.

De internationale awards geven een podium aan toonaangevende duurzame projecten en uitzonderlijke BREEAM-NL Assessoren. Nederland was goed vertegenwoordigd met 23 nominaties. 5 daarvan vielen in de prijzen.

En de awards gingen naar…

Bijzondere nieuwbouwprojecten pakten het podium. Zo won de 73 meter hoge houten woontoren Haut in de categorie ‘Best New Construction | residential project’. Het project haalde eerder een Outstanding certificaat met hoge scores op het gebied van landgebruik en ecologie, transport, energie, afval en vervuiling. De award voor nieuwe utiliteitsbouw ging naar Hive, het Foods Innovation Centre van Unilever. Het BREEAM-NL certificeringsproces speelde een cruciale rol om invulling te geven aan duurzaamheid. Zo is het gebouw energieneutraal en beschikt het over een daktuin. Daarnaast is er veel aandacht voor gezondheid en circulair materiaalgebruik.

De verduurzaming van bestaande woningen binnen het project Mark e.o. Huizen werd bekroond met de ‘Best BREEAM-NL In-Use Residential award’. 31 eengezinswoningen van het woningfonds van a.s.r. real estate zijn duurzaam getransformeerd om het energiegebruik en waterverbruik te verminderen en het binnenklimaat te verbeteren. Daarbij is nauw samengewerkt met de lokale gemeenschap.

Fugro ging met de People’s Choice award naar huis. Het terrein is ingericht om de biodiversiteit te versterken en ook in het gebouw is verbinding met de natuur gezocht door de toepassing van biophilic design. Verder beschikt het gebouw over een innovatief systeem voor opvang en hergebruik van regenwater. Mede door de toepassing van CO2-arme zonnepanelen is het pand energieneutraal.

Duurzaamheidscertificering was de BREEAM-NL Assessor voor Fugro. Als kers op de taart stond ook het bedrijf zelf in de schijnwerpers. In 2020 werd medeoprichter Daniël van der Flier al uitgeroepen tot ‘Assessor of the Year’. Dit jaar won het bedrijf van hem en zijn compagnon Pim Klinkenberg de BREEAM Assessor Company award. De gedrevenheid om te verduurzamen is op allerlei vlakken zichtbaar. Zo tekende Duurzaamheidscertificering het Paris Proof Commitment en is het BREEAM-NL Excellent gecertificeerde kantoor een mooi praktijkvoorbeeld voor klanten.

Winnaars aan het woord

Rudy van der Helm en Leonie de Boer waren namens DGBC aanwezig bij de uitreiking. Daar spraken zij met enkele winnaars.

Marsha Sinninghe, senior fund manager van het ASR Dutch Core Residential Fund, nam de award voor Best BREEAM-NL In-Use Residential in ontvangst: “We waren in 2022 het eerste Nederlandse woningfonds met een BREAAM-certificaat voor alle woningen in onze portefeuille. Onder andere met behulp van het BREEAM-NL assessment zijn we in staat om duurzame verbeteringen door te blijven voeren. Deze award voor het project in Huizen is een beloning voor deze inzet.”

Daniël van der Flier, medeoprichter van Duurzaamheidscertificering, over de winst van de BREEAM Assessor Company award: “We zijn enorm trots op deze award, omdat het bevestigt dat onze missie om BREEAM-NL voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk te maken, de juiste koers volgt. Dit succes is te danken aan iedereen met wie we samenwerken.”