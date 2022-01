Brave New Food lanceert nieuwe open call voor duurzame voedsel oplossingen

Na twee succesvolle open calls rondom gezondere en duurzamere voedsel oplossingen voor de toekomst, lanceert het innovatie versnellende platform Brave New Food nu voor de derde keer de zoektocht naar innovatieve ‘Sustainable Food Solutions’. Met meerdere nieuwe toonaangevende bedrijven uit de voedingsindustrie aan boord, is het voor startups en scale-ups nu nóg interessanter om te pitchen.

In de twee voorgaande rondes werden 380 innovatieve pitches ingediend door startups en scale-ups uit 25+ verschillende landen. 165 daarvan werden uitgenodigd voor in totaal 330 één-op-één gesprekken met meerdere geïnteresseerde partners, wat leidde tot 130 follow-ups voor potentiële samenwerking. Met de nieuwste Open Call will Brave New Food voortbouwen op het aantoonbare succes om partijen bijeen te brengen en de koppelingsformule doorontwikkelen.

Oplossingen voor uitdagingen en innovatie behoeftes

Om intensievere samenwerking tussen gevestigde bedrijven vanuit de voedingsindustrie én innovatieve startups en scale-ups te stimuleren, heeft Brave New Food bij deze Open Call gekozen voor een nieuwe opzet. Zo wordt er binnen het thema ‘duurzame voedsel oplossingen’ een onderscheid gemaakt tussen bredere uitdagingen in de industrie en specifieke innovatie behoeftes van partners. Daarnaast wordt een aparte financieringsmogelijkheid voor duurzame voedsel oplossingen geboden.

● De “Industry Challenges” bestaan uit 4 categorieën voor het vinden van passende en kansrijke oplossingen op de gebieden van:

1. Alternative Proteins

2. Valorization of (Food) Side Streams and Food Waste

3. Reduction of Single Use Packaging

4. From Global to Local (Supply) Chains

Daarnaast is er een wildcard-categorie voor alle duurzame voedsel oplossingen die niet passen binnen een van deze challenges.

● De “Company Challenges” zijn gebaseerd op specifieke innovatie behoeftes van Brave New Food partners. Zo is bijvoorbeeld Superunie op zoek naar een vernieuwende melkverpakking zonder de vele lagen karton, aluminium en plastic om recycling te optimaliseren. En FoodValleyNL is op zoek naar nieuwe voedselconcepten op basis van insecten.

● Daarnaast wordt ondernemers in het kader van “Funding Sustainable Food Solutions” toegang geboden tot financieringsmogelijkheden van €100.000,- tot €1.000.000,-. Partnerbedrijven en impact investeerders selecteren de hiervoor in aanmerking komende startups.

Deadline

De Open Call Sustainable Food Solutions loopt van 20 januari t/m 22 maart 2022 om 17.00 uur. Daarna buigen de inmiddels 35+ partners zich over de inzendingen. De startups en scale-ups die het beste matchen met de innovatiebehoeftes van de aangesloten bedrijven uit de voedingsindustrie, worden uitgenodigd voor het Matchmaking Event op 21 april 2022.

Transitie naar duurzamer voedingssysteem

Door samenwerking te stimuleren tussen partijen binnen de gehele voedingsketen, wil Brave New Food de transitie naar een duurzamer en gezonder voedingssysteem versnellen. Met een snel groeiende groep partners, is het nu nog interessanter voor startups en scale-ups om hun duurzame voedsel oplossing te pitchen. Zo wordt er toegang geboden tot de markt, expertise, netwerken en financieringsmogelijkheden terwijl gevestigde bedrijven toegang krijgen tot innoverende oplossingen om gezamenlijk verder te ontwikkelen.

Om meer te lezen over de Open Call, een pitch in te dienen of om je als partner aan te melden, ga naar: www.bravenewfood.com/en/open- call-sustainable-food- solutions-2022