Bramen PLUS supermarkt nu ook in winterseizoen van Nederlandse bodem

Als ‘meest verantwoorde supermarkt’ van Nederland heeft PLUS een nieuwe vervolgstap gezet in het verduurzamen van haar assortiment. Vanaf nu vind je in elke PLUS supermarkt het gehele jaar door alleen maar bramen van Nederlandse bodem. Hiermee is de bramen-import vanuit Mexico in de wintermaanden, en de bijbehorende CO2 uitstoot, verleden tijd.

Ketentransparantie

Transparantie in de keten is voor PLUS heel belangrijk. Bovendien is er vanuit consumenten een groeiende vraag naar verantwoorde, eerlijke producten en meer belangstelling voor de regionale herkomst van producten. Samen met de telers en leveranciers zet PLUS zich hier elke dag voor in. De bramenteelt in Nederland is zelfs zo ver ontwikkeld dat Hollandse bramen inmiddels lekkerder zijn dan de Mexicaanse bramen.

Nederlandse telers

Bramen zijn een oer Hollands product en een heerlijk zomerfruit boordevol vitaminen. Het hele jaar door is er bij PLUS dan ook vraag naar bramen. PLUS heeft twee leveranciers geselecteerd die vanaf nu het hele jaar Nederlandse bramen leveren die verkocht worden in de supermarkt.

De bramentelers passen de klassieke bramenteelt toe en werken met lichtteelt waarbij met LED assimilatielampen wordt gewerkt. Hierdoor kunnen bramen het hele jaar groeien en voldoen aan de smaak- en kwaliteitseisen.

Marijn Hilbrink, category buyer bij PLUS: ‘Bij PLUS staan we voor Goed Eten. En Goed Eten komt uit een gezonde keten. Daarom hebben we gezocht naar bramentelers uit eigen land die het hele jaar door bramen telen. Met bramentelers Jong Fruit en Kwekerij Rolin hebben we vooruitstrevende telers in huis gehaald die zo klimaatneutraal mogelijk kweken. Samen met hen kijken we bijvoorbeeld naar de manier van telen en de uitstoot van energie zonder afbreuk te doen aan de smaak en de kwaliteit van de bramen. Want Goed Eten is ook lekker eten!’

Hollandse superfood

Bramen zijn niet alleen smaakvol, ze zijn ook erg gezond. Ze bevatten veel vitamine C en antioxidanten. Daarnaast zijn ze rijk aan vezels en diverse mineralen zoals calcium, kalium, koper, ijzer en magnesium.

Foto: Eén van de telers van Nederlandse bramen aan PLUS: Jong Fruit B.V. Arian de Jong (op foto) en Rob van der Wouw.