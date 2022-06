BrainCreators, BEMI en Naaijkens Innovative Design kondigen vandaag tijdens de Hannover Messe ‘SortBotics’ aan, een hightech totaaloplossing voor e-Waste sorteertaken. Dankzij SortBotics kunnen sorteerprocessen geautomatiseerd plaatsvinden en worden geoptimaliseerd, waardoor bedrijven sneller, efficiënter en 24/7 kunnen sorteren en kosten besparen.

SortBotics is in staat om overige restproducten en afvalstromen, welke bestaan uit diverse objecten, te herkennen en te scheiden. Een groot voordeel van SortBotics is dat e-Waste, afvalproducten en andere categorieën reststromen gemengd kunnen worden ingezameld en op productniveau kunnen worden gesorteerd. Hierdoor vindt er maximale terugwinning van materialen per product plaats. Daarnaast analyseert SortBotics de vergaarde data wat leidt tot direct bruikbare inzichten en trend analyses.

De productie- en recyclingindustrie is al erg lang op zoek naar oplossingen die duurzame en circulaire processen verbeteren. Materialen die momenteel worden ingezameld voor recycling bestaan meestal uitsluitend uit één of enkele productgroepen, bijvoorbeeld batterijen of lampen. Hierdoor kan het merendeel van de honderden producten, die bestaan uit meerdere materialen, niet of nauwelijks apart worden ingezameld door bedrijven of consumenten. Bovendien worden veel producten, waaronder consumentenproducten, steeds diverser en complexer wat ook de inzameling en recycling ingewikkelder maakt. Dankzij SortBotics kunnen alle objecten met intrinsiek waardevolle grondstoffen wel geïdentificeerd en geselecteerd worden, waardoor recycling en hergebruik veel efficiënter kan plaatsvinden. Dit was voorheen, met gemengde productgroepen, niet mogelijk.

SortBotics is tot stand gekomen door het samenvoegen van de specifieke domeinkennis over e-Waste recycling van BEMI, de robot technologie van Naaijkens Innovative Design en de digitale inspectie technologie van BrainCreators. Hierdoor was het mogelijk om Sortbotics te ontwerpen en te trainen om objecten razendsnel te sorteren. Het resultaat is een kant-en-klare, hightech totaaloplossing die onmiddellijk in gebruik kan worden genomen. SortBotics herkent inmiddels al meer dan 50 ingeleerde voorwerpen en neemt in minder dan een seconde beslissingen, waardoor het zeer effectief en efficiënt sorteert.



“Bij BEMI zijn wij toegewijd aan het Cradle to Cradle principe, een onafhankelijke en internationaal geprezen methodologie die op wetenschap gebaseerd denken toepast om circulaire oplossingen te implementeren. Dankzij de samenwerking met BrainCreators en Naaijkens Innovative Design hebben wij een dergelijke oplossing tot onze beschikking, waarmee recycling en hergebruik veel efficiënter kan plaatsvinden en wij het Cradle to Cradle principe beter kunnen toepassen,” aldus Stephan van Ooijen, eigenaar van BEMI. “Wij kunnen dan ook niet wachten om SortBotics op de markt te brengen, zodat alle stakeholders in de keten een maximale bijdrage kunnen leveren aan de circulaire economie.”

“De moeilijkheid bij de ontwikkeling van deze oplossing voor sorteertaken lag vooral in het herkennen van de verschillende materialen. De materialen die bij productie- en recycling bedrijven over de transportband rollen zijn erg divers in hun afmeting en vorm, wat het extra ingewikkeld maakt om een digitale inspecteur te trainen,” aldus Glenn Brouwer, mede oprichter en CRO van BrainCreators. “Dankzij nauwe samenwerking met BEMI en Naaijkens Innovative Design zijn wij erin geslaagd om een digitale inspecteur te ontwikkelen die waardevolle materialen kan identificeren en selecteren die anders verloren zouden gaan. Hierdoor kunnen organisaties hun duurzame en circulaire processen aanzienlijk verbeteren. De terugverdientijd wordt dan ook geschat op minder dan een jaar.”

Jorrit Naaijkens, directeur bij Naaijkens Innovative Design: “Door de samenwerking met BEMI en BrainCreators hebben onze robots veel meer mogelijkheden gekregen op het gebied van objectherkenning. SortBotics maakt het sorteren van e-Waste minder moeilijk en minder tijdrovend, ondanks de groeiende complexiteit van afvalproducten.”